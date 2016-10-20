Дело об обнаружении ртути в суде Петербурга расследует СК РФ

15:03 20/10/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт — РАПСИ, Михаил Телехов. СК РФ по Петербургу принял к производству уголовное дело, возбужденное Следственным управлением УМВД России по Петроградскому району по факту покушения на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью путем розлива в Петроградском районном суде 300 граммов ртути, сообщили в четверг РАПСИ в ведомстве.

Как следует из материалов уголовного дела, 14 октября посетителями суда, расположенного в доме 9/6 по Съезжинской улице, в коридоре на 4 этаже около 46 зала заседаний и служебного помещения судебных приставов на полу было обнаружено 0,3 килограмма ртутьсодержащего вещества.

"Это вещество входит в число наиболее токсичных веществ, которые склонны к активному испарению и как следствие образования ядовитых паров, вызывающих отравление организма", — сказали в СК.

Как пояснили в ведомстве, в 46 зале заседает председатель суда Ольга Саулькина.

По данным Управления Роспотребнадзора по Петербургу, данное ртутьсодержащее вещество было изъято бригадой Городской комплексной аварийной экологической службы "Экострой". Также по информации Роспотребнадзора, в 46 зале, комнате приставов и помещении для хранения инвентаря было обнаружено превышение предельной допустимой концентрации паров ртути в 1,1–1,8 раза. Была проведена демеркуризация.

Следствием проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего.