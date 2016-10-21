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СК возбудил уголовное дело о неуплате 533 млн руб налогов на Ярославском НПЗ

Теги: Прокуратура и следствие, Ярославская область, Россия
19:42 21/10/2016

МОСКВА, 21 окт – РАПСИ. Следственный комитет (СК) России по Ярославской области возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере со стороны руководства ООО «Ярославский нефтеперерабатывающий завод имени Д.И. Менделеева», сообщается на официальном сайте СК РФ.

По оценке следствия, действиями неустановленных лиц из числа руководства ОАО «Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева» был причинен ущерб государству в виде непоступления налогов в федеральный и региональный бюджет на общую сумму более 533 миллионов рублей.

По версии СК РФ в Ярославской области, в период с января 2013 года по январь 2015 года неустановленные лица из числа руководства ОАО «Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева» уклонились от уплаты акцизов на сумму порядка 483 миллионов рублей в результате включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений. Правоохранительные органы также считают, что с января 2013 по март 2015 года неустановленные лица  из числа руководства коммерческой организации не включили в налоговую декларацию сведения о реализованной на внутреннем рынке продукции, в результате чего не был уплачен налог на добавленную стоимость в сумме более 50 миллионов рублей.

Ведомство отмечает, что в настоящее время продолжается реализация комплекса мероприятий, направленных на расследование уголовного дела.

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СК возбудил уголовное дело о неуплате 533 млн руб налогов на Ярославском НПЗ

19:42 21/10/2016 Следственный комитет (СК) России по Ярославской области возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере со стороны руководства ООО «Ярославский нефтеперерабатывающий завод имени Д.И. Менделеева», сообщается на официальном сайте СК РФ.
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