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Роспотребнадзор за нарушения законодательства вынес штрафы на 600 млн руб

Теги: Роспотребнадзор, Россия
10:40 24/10/2016

МОСКВА, 24 окт - РАПСИ. Роспотребнадзор за выявленные нарушения санитарного законодательства за девять месяцев вынес около 42 тысяч постановлений о назначении административного наказания и взыскании административных штрафов на сумму более 600 миллионов рублей, говорится в сообщении ведомства.

За этот период территориальными органами Роспотребнадзора проведены проверки в отношении около 43 тысяч хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по производству пищевых продуктов, общественного питания и торговли пищевыми продуктами, на которых выявлено более 100 тысяч нарушений санитарного законодательства.

По представлению Роспотребнадзора судами приняты решения о привлечении к административной ответственности 5,5 тысяч хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по производству пищевых продуктов, общественного питания и торговли с нарушением требований санитарного законодательства, в том числе приостановлена деятельность 1,6 тысяч хозяйствующих субъектов до устранения нарушений.

Снято с реализации более 50 тысяч партий пищевых продуктов, несоответствующих нормативным требованиям, объемом свыше 1 тысячи тонн, в том числе свыше 270 тонн импортной продукции.

Учреждениями Роспотребнадзора исследовано более 1,3 миллионов проб пищевой продукции на соответствие нормативам по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям, содержанию радиоактивных веществ. Удельный вес проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, не отвечающих требованиям по содержанию химических контаминантов, в 2016 году сохраняет стабильно низкие показатели (9 месяцев 2016 года – 0,5 %, 2015 год – 0,5 %, 2014 год – 0,6 %, 2013 год – 0,6 %, 2012 год – 0,7 %), сообщило ведомство.

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Роспотребнадзор за нарушения законодательства вынес штрафы на 600 млн руб

10:40 24/10/2016 Роспотребнадзор за выявленные нарушения санитарного законодательства за девять месяцев вынес около 42 тысяч постановлений о назначении административного наказания и взыскании административных штрафов на сумму более 600 миллионов рублей, говорится в сообщении ведомства.
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