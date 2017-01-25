Глава Забайкальской железной дороги подозревается в незаконном получении иномарки

10:51 24/10/2016

МОСКВА, 24 окт - РАПСИ, Людмила Кленько. Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ возбуждено уголовное дело в отношении начальника Забайкальской железной дороги, подозреваемого в незаконном получении автомобиля в виде подкупа, сообщили РАПСИ в пресс-службе СКР.

Так, мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 4 статьи 204 (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, имущества за незаконные действия в интересах дающего) УК РФ.

"По ходатайству следствия судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечают в ведомстве.

По версии следствия, в июле 2015 года подозреваемый через посредников незаконно получил в собственность от генерального директора одной из коммерческих организаций автомобиль марки "Toyota Land Cruiser 100" в качестве вознаграждения за общее покровительство при осуществлении коммерческой деятельности и заключение договора на обслуживание в сфере предоставления автотранспортных услуг. Стоимость машины, по данным следствия, составляет порядка 1,8 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.