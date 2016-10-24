Эксперт прокомментировал инициативу о лишении пиратских сайтов рекламы

REG.RU

14:53 24/10/2016

МОСКВА, 24 окт - РАПСИ. Возможный запрет на размещение рекламы на сайтах, владельцы которых не представлены в Единый государственный реестр юрлиц (ЕГРЮЛ), вряд ли будет эффективен на сто процентов, считает исполнительный директор REG.RU Светлана Лиенко.

Ранее СМИ сообщили, что Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) предложила Минкультуры РФ обязать владельцев сайтов регистрировать в России юрлица и привязывать к ним интернет-адреса, внося их в ЕГРЮЛ. На сайтах, не внесенных в реестр, предложено запретить размещение рекламы.

По мнению Лиенко, «в настоящее время правообладатели уже имеют достаточно рычагов воздействия на пиратские сайты». Она считает, что кроме продвижения запретительных мер правообладатели должны активно развивать экосистемы легального контента, создавая площадки понятные и доступные для простого массового пользователя. «Запрет на размещение рекламы на сайтах, владельцы которых не представлены в ЕГРЮЛ, вряд ли будет эффективен на 100%: несмотря на то, что заработок на рекламе, действительно, является превалирующим для пиратов, некоторые из них всё-таки монетизируют сайты за счет пользователей».