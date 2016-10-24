Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
24/10/2016 16:16
Премия Рунета-2013

Происшествия/ Дела

Новости

Версия для печати

Эксперт прокомментировал инициативу о лишении пиратских сайтов рекламы

Теги: Интернет, Министерство культуры РФ, Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Россия
14:53 24/10/2016

МОСКВА, 24 окт - РАПСИ. Возможный запрет на размещение рекламы на сайтах, владельцы которых не представлены в Единый государственный реестр юрлиц (ЕГРЮЛ), вряд ли будет эффективен на сто процентов, считает исполнительный директор REG.RU Светлана Лиенко.

Ранее СМИ сообщили, что Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) предложила Минкультуры РФ обязать владельцев сайтов регистрировать в России юрлица и привязывать к ним интернет-адреса, внося их в ЕГРЮЛ. На сайтах, не внесенных в реестр, предложено запретить размещение рекламы.

По мнению Лиенко, «в настоящее время правообладатели уже имеют достаточно рычагов воздействия на пиратские сайты». Она считает, что кроме продвижения запретительных мер правообладатели должны активно развивать экосистемы легального контента, создавая площадки понятные и доступные для простого массового пользователя. «Запрет на размещение рекламы на сайтах, владельцы которых не представлены в ЕГРЮЛ, вряд ли будет эффективен на 100%: несмотря на то, что заработок на рекламе, действительно, является превалирующим для пиратов, некоторые из них всё-таки монетизируют сайты за счет пользователей».

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Эксперт прокомментировал инициативу о лишении пиратских сайтов рекламы

14:53 24/10/2016 Возможный запрет на размещение рекламы на сайтах, владельцы которых не представлены в Единый государственный реестр юрлиц (ЕГРЮЛ), вряд ли будет эффективен на сто процентов, считает исполнительный директор REG.RU Светлана Лиенко.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Суд по иску "дочки" "Аэрофлота" взыскал с "Трансаэро" 778 млн руб

14:29 24/10/2016 Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление ООО «Аэрофлот-Финанс» о взыскании с авиакомпании «Трансаэро» около 778 миллионов рублей долга по договору займа, сообщили РАПСИ в суде.

Экс-сотрудник ФСК ЕЭС Гончаров останется под арестом до конца декабря

13:42 24/10/2016 Лефортовский суд Москвы на два месяца продлил срок содержания под стражей в отношении бывшего сотрудника Федеральной сетевой компании "Единая энергетическая система" (ФСК ЕЭС) Валерия Гончарова по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве энергомоста в Крыму.

КС разрешил иностранцам, вылечившимся от туберкулеза, возвращаться в Россию

12:22 24/10/2016 Конституционный суд (КС) РФ в понедельник вынес постановление по делу о проверке конституционности положений Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», разрешив иностранцам, вылечившимся от туберкулеза, возвращаться в Россию, сообщили РАПСИ в КС.

Мультимедиа

Видео: Тотальная слежка: как наблюдают за сетью и прослушивают телефоны
Инфографика: ДТП с участием детей в России
Инфографика: Падение вертолета Ка-52 на юго-востоке Москвы
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера