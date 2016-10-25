На границе РФ за год выявлено 1,6 тыс человек с признаками инфекционных болезней

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15:13 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт — РАПСИ. Роспотребнадзор с начала 2016 года выявил на государственной границе РФ 1688 человек с признаками инфекционных болезней, которые потенциально могли бы нести эпидемическую угрозу, говорится в сообщении ведомства.

Служба подчеркивает, что одним из направлений деятельности Роспотребнадзора является осуществление санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу, который направлен на недопущение завоза и распространения на территории нашей страны инфекционных болезней, а также на предотвращение ввоза товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, представляющих опасность для населения.

В связи со вспышкой лихорадки Зика усилен санитарно-карантинный контроль за морскими и воздушными судами, прибывающими из неблагополучных по лихорадке регионов, отмечает ведомство.

"С начала 2016 года в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации досмотрено на наличие инфекционных болезней более 16,7 миллиона человек, в том числе более 2,4 миллиона человек и 17 тысяч транспортных средств из стран Южной и Центральной Америки, Карибского бассейна, Бразилии, Юго-Восточной Азии и Океании, Африки. По результатам было выявлено 1688 человек с признаками инфекционных болезней", — подчеркивает Роспотребнадзор.