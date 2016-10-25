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УФСИН ищет осужденного, сбежавшего из колонии "Черный дельфин"

Теги: МВД РФ, ФСИН РФ, Оренбургская область, Россия
17:14 25/10/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт — РАПСИ, Михаил Телехов. Управление ФСИН и УМВД России по Оренбургской области ведут розыск осужденного Александра Александрова, сбежавшего из Исправительной колонии № 6 (известной, как "Чёрный дельфин"), сообщили во вторник РАПСИ в пресс-службе УФСИН.

"Осужденный участка колонии-поселения ИК-6 сбежал с рабочего объекта по производству шлакоблоков", — сообщили в ведомстве.

По данным УФСИН, беглец 1984 года рождения, уроженец села Медведка Тоцкого района Оренбургской области, ранее судимый, был приговорен Тоцким районным судом Оренбургской области за разбой к 5,5 лишения свободы в колонии строгого режима в июле 2012 года. "В этом году Александров ходатайствовал о переводе его в участок колонии-поселения. Ходатайство было удовлетворено", — пояснили в пресс-службе.

По информации УФСИН, приметы сбежавшего преступника: на вид 30–35 лет, рост — 158 см, среднего телосложения, лицо овальное европейского типа, лоб скошенный, глаза светло-серые, губы средней толщины, подбородок прямой, волосы короткие прямые темные. Особые приметы: на правой ноге шрам после пореза, на левой руке на кисти шрам от пореза. Татуировка на руке в виде буквы "С".

Как уточнили в ведомстве, это первый случай побега заключенного из ИК.

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УФСИН ищет осужденного, сбежавшего из колонии "Черный дельфин"

17:14 25/10/2016 Управление ФСИН и УМВД России по Оренбургской области ведут розыск осужденного Александра Александрова, сбежавшего из Исправительной колонии № 6 (известной, как "Чёрный дельфин"), сообщили во вторник РАПСИ в пресс-службе УФСИН.
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