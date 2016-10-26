Экс-замгубернатора Владимирской области подозревают во взятке в 1,4 млн руб

Коллаж РИА Новости.

18:08 26/10/2016

МОСКВА, 26 окт — РАПСИ. Следственные органы Следственного комитета (СК) РФ по Владимирской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя губернатора Владимирской области по строительству Дмитрия Хвостова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает в среду СК РФ.

Отмечается, что подозреваемый был задержан в Краснодарском крае и настоящее время этапируется во Владимир.

По версии следствия, в начале 2014 года местный предприниматель, не желая выполнять обязательства по строительству объекта социального назначения за счет коммерческих средств, через посредника предложил Хвостову вознаграждение за помощь в возведении постройки за счет средств из бюджета.

Как установил СК по региону, подозреваемый согласился за 1 миллион 400 тысяч рублей решить вопросы бюджетного финансирования строительства социального объекта. Указанная сумма в марте 2014 года была переведена на банковский счет, и после ее обналичивания, передана через посредника Хвостову, который распорядился деньгами по своему усмотрению.