Экс-замглавы Якутска задержан по подозрению в превышении полномочий

flickr.com/ Rubén Díaz

14:21 27/10/2016

МОСКВА, 27 окт — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Следственные органы Следственного комитета (СК) РФ по Республике Саха (Якутия) задержали бывшего заместителя главы городского округа Якутск Егора Попова по подозрению в превышении должностных полномочий при строительстве школы для детей-инвалидов, сообщает в четверг СК РФ.

Ведомство отмечает, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ "превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий". В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания; решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По данным следствия, в 2013 году Попов, пребывая в должности замглавы городского округа, дал подчиненным незаконное указание уменьшить площадь застройки будущей школы № 35, предназначенной для реализации программ инклюзивного образования (включение детей инвалидов в образовательный процесс наравне с детьми без отклонений в физическом развитии). Как считают правоохранительные органы, незаконно освобожденная площадь предназначалась для строительства многоквартирного жилого дома частной компанией.

Кроме того, следствием было выявлено необоснованное расходование бюджетных средств в размере 1 миллиона рублей при корректировке проектно-сметной документации здания школьного учреждения, проведенной в отсутствие законных оснований.

Как сообщает СК, здание школы, строительство которой предусмотрено республиканской государственной программой "Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы", не построено до сих пор, что повлекло нарушение прав детей-инвалидов на получение образования.