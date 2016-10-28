Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
28/10/2016 13:02
Премия Рунета-2013

Происшествия/ Дела

Новости

Версия для печати

Результаты проверки ремонта крейсера "Аврора" будут оглашены в ноябре - УФАС

Контекст
Теги: Министерство обороны РФ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Санкт-Петербург, Россия
12:25 28/10/2016

МОСКВА, 28 окт - РАПСИ. Санкт-Петербургское УФАС России заканчивает внеплановую проверку АО «Кронштадтский морской завод» (КМЗ), результаты проверки огласят после 7 ноября, говорится в сообщении ведомства.

«Предмет проверки - соблюдение КМЗ требований законодательства РФ о государственном оборонном заказе при осуществлении деятельности по исполнению условий государственного контракта, заключенного с Министерством обороны Российской Федерации 20 марта 2015 на ремонт крейсера «Аврора»», - отмечается в сообщении.

Ведомство подчеркивает, что инспекция антимонопольного органа в течение трех месяцев изучила более 70 контрактов, заключенных КМЗ во исполнение госконтракта на ремонт крейсера.

Инспекция УФАС готовит акт проверки, который должен включить в себя всю полученную информацию и зафиксировать признаки наличия или отсутствия нарушений законодательства РФ со стороны КМЗ.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Результаты проверки ремонта крейсера "Аврора" будут оглашены в ноябре - УФАС

12:25 28/10/2016 Санкт-Петербургское УФАС России заканчивает внеплановую проверку АО «Кронштадтский морской завод» (КМЗ), результаты проверки огласят после 7 ноября, говорится в сообщении ведомства.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Венгрия готова судиться с Еврокомиссией из-за квот на размещение беженцев

12:20 28/10/2016 Власти Венгрии будут судиться с Еврокомиссией, если предложение о введении обязательных квот по приему беженцев не будет снято с обсуждения, сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на премьер-министра страны Виктора Орбана.

Арбитраж Москвы прекратил спор бизнесмена Антонова к Литве на 40 млрд руб

12:08 28/10/2016 Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению бизнесмена Владимира Антонова, обвиняемого в Литве в хищениях имущества в крупных размерах, о взыскании около 40 миллиардов рублей компенсации с Литовской Республики, сообщил РАПСИ представитель заявителя.

Дрессировщик Эдгар Запашный подал иск к актеру Николаеву на 2,5 млн руб

11:32 28/10/2016 Директор Большого московского государственного цирка, дрессировщик Эдгар Запашный обратился в столичный суд с иском к актеру Валерию Николаеву о взыскании 2,5 миллиона рублей компенсации за обвинения в жестоком обращении с животными, сообщила РАПСИ адвокат заявителя Людмила Айвар.

Мультимедиа

Видео: Тотальная слежка: как наблюдают за сетью и прослушивают телефоны
Инфографика: ДТП с участием детей в России
Инфографика: Падение вертолета Ка-52 на юго-востоке Москвы
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера