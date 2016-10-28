Результаты проверки ремонта крейсера "Аврора" будут оглашены в ноябре - УФАС

12:25 28/10/2016

МОСКВА, 28 окт - РАПСИ. Санкт-Петербургское УФАС России заканчивает внеплановую проверку АО «Кронштадтский морской завод» (КМЗ), результаты проверки огласят после 7 ноября, говорится в сообщении ведомства.

«Предмет проверки - соблюдение КМЗ требований законодательства РФ о государственном оборонном заказе при осуществлении деятельности по исполнению условий государственного контракта, заключенного с Министерством обороны Российской Федерации 20 марта 2015 на ремонт крейсера «Аврора»», - отмечается в сообщении.

Ведомство подчеркивает, что инспекция антимонопольного органа в течение трех месяцев изучила более 70 контрактов, заключенных КМЗ во исполнение госконтракта на ремонт крейсера.

Инспекция УФАС готовит акт проверки, который должен включить в себя всю полученную информацию и зафиксировать признаки наличия или отсутствия нарушений законодательства РФ со стороны КМЗ.