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Государственной аккредитации лишены три вуза — Рособрнадзор

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Теги: Образование, Роспотребнадзор, Россия
17:34 28/10/2016

МОСКВА, 28 окт — РАПСИ. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) полностью лишила государственной аккредитации три высших учебных заведения, говорится в сообщении ведомства.

По данным службы, аккредитации лишены: калининградский филиал АНО ВО "Международный университет в Москве", ЧУ ВО "Владикавказский институт Моды и Дизайна", а также филиал ОАНО ВО "Московский психолого — социальный университет" в Электростали Московской области.

Кроме того, ведомство за неисполнение своих предписаний запретило прием в "Воронежский институт экономики и социального управления", "Институт социального образования", "Самарский институт бизнеса и управления" и "Владикавказский институт Моды и Дизайна". 

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Государственной аккредитации лишены три вуза — Рособрнадзор

17:34 28/10/2016 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) полностью лишила государственной аккредитации три высших учебных заведения, говорится в сообщении ведомства.
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