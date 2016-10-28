Государственной аккредитации лишены три вуза — Рособрнадзор

17:34 28/10/2016

МОСКВА, 28 окт — РАПСИ. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) полностью лишила государственной аккредитации три высших учебных заведения, говорится в сообщении ведомства.

По данным службы, аккредитации лишены: калининградский филиал АНО ВО "Международный университет в Москве", ЧУ ВО "Владикавказский институт Моды и Дизайна", а также филиал ОАНО ВО "Московский психолого — социальный университет" в Электростали Московской области.

Кроме того, ведомство за неисполнение своих предписаний запретило прием в "Воронежский институт экономики и социального управления", "Институт социального образования", "Самарский институт бизнеса и управления" и "Владикавказский институт Моды и Дизайна".