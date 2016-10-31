В Набережных Челнах совершено нападение на офис адвокатов

Меркатор

13:00 31/10/2016

МОСКВА, 31 окт - РАПСИ, Диана Гуцул. В ночь на понедельник в Набережных Челнах неизвестные взломали двери в офисе Набережночелнинской коллегии адвокатов и подожгли в помещении газовый баллон, сообщила РАПСИ адвокат Ирина Хрунова.

По её словам, злоумышленники внесли внутрь помещения газовый баллон, обложили его тряпьем и подожгли. "По счастливой случайности баллон не взорвался, и жильцы соседнего дома не пострадали. Для тушения огня прибыли пожарные, на месте инцидента работает оперативно-следственная группа", - сказала собеседница агентства.

По мнению Хруновой, поджог направлен на устрашение адвокатов. "Сегодня должна была состояться очная ставка между адвокатами, являющимися потерпевшими по делу об избиении их сотрудниками ОМОНа, и самими полицейскими. Теперь есть все основания утверждать, что жизни потерпевших угрожает реальная опасность, и мы намерены ходатайствовать перед следователем об обеспечении их мерами государственной защиты", - сказала Хрунова.

По данным следствия, вечером 17 августа 2016 года сотрудники ОМОН МВД Татарстана (с дислокацией в Набережных Челнах) с автоматами проникли в Набережночелнинскую городскую коллегию адвокатов и необоснованно применили физическую силу в отношении трех адвокатов и двух их клиентов. По словам потерпевших, полицейские надели на них наручники, положили на пол и нанесли удары. У потерпевших зафиксировали многочисленные кровоподтеки и ссадины.

Уголовное дело расследуется по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия» находится в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Татарстану.