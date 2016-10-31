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Руководитель ритуальной фирмы, плативший моргу за клиентуру, пойдёт под суд

Теги: Коррупция, Федеральная служба безопасности (ФСБ), Следственный комитет РФ, Санкт-Петербург, Россия
15:13 31/10/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РАПСИ, Михаил Телехов. Главное следственное управление (ГСУ) СК РФ по Петербургу завершило расследование уголовного дела в отношении обвиняемого во взяточничестве 44-летнего заместителя генерального директора одной из коммерческих организаций, оказывающих ритуальные услуги, сообщили в понедельник РАПСИ в ГСУ.

Как следует из материалов дела, в мае 2016 года обвиняемый ради увеличения количества заказов устроил в «Паталого-анатомическое бюро Комитета по здравоохранению Ленинградской области» (ГКУЗ ЛО «ПАБ») - в областной морг, на должность санитара своего сотрудника.

"За беспрепятственное пользование этим сотрудником холодильной камерой бизнесмен пообещал исполняющему обязанности начальника морга Ленинградской области ежемесячно передавать взятку в две тысячи рублей за каждое тело, поступившее в морг, по которым его организация будет оказывать ритуальные услуги", - рассказали ГСУ.

Первый расчет за направленных в фирму клиентов должен был быть произведен в июне. По данным следствия, в одном из кафе на Чкаловском проспекте обвиняемый передал одному из сотрудников ГКУЗ ЛО «ПАБ» 192 тысячи рублей. Как говорится в материалах дела, "за способствование его организации в оказании ритуальных услуг родственникам умерших в июне 2016 года граждан".

"Из морга в эту контору было направлено несколько десятков родственников", - пояснили в ГСУ.

После передачи денег обвиняемый был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Руководитель ритуальной фирмы, плативший моргу за клиентуру, пойдёт под суд

15:13 31/10/2016 Главное следственное управление (ГСУ) СК РФ по Петербургу завершило расследование уголовного дела в отношении обвиняемого во взяточничестве 44-летнего заместителя генерального директора одной из коммерческих организаций, оказывающих ритуальные услуги, сообщили в понедельник РАПСИ в ГСУ.
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