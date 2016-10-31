В Набережных Челнах по факту поджога офиса адвокатов возбуждено уголовное дело

Меркатор

18:20 31/10/2016

МОСКВА, 31 окт — РАПСИ, Диана Гуцул. Уголовное дело возбуждено в Набережных Челнах по факту поджога помещения в здании, где располагается Набережночелнинская коллегия адвокатов, сообщила РАПСИ Ирина Хрунова.

Неустановленные лица подозреваются в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога или подрыва из хулиганских побуждений. Санкции части 2 статьи 167 УК РФ предусматривают до 5 лет лишения свободы.

"Мы оценили нанесенный ущерб в пять миллионов рублей. Так, выведена из строя системы электроснабжения и отопления, расплавилась проводка и трубы. Кроме того, полопались большие окна", — рассказала адвокат.

Как следует из материалов дела, в ночь на понедельник в Набережных Челнах неизвестные взломали двери офиса Набережночелнинской коллегии адвокатов. Злоумышленники внесли внутрь помещения газовый баллон, обложили его досками и подожгли. По счастливой случайности никто не пострадал.