Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
31/10/2016 19:38
Премия Рунета-2013

Происшествия/ Дела

Новости

Версия для печати

В Набережных Челнах по факту поджога офиса адвокатов возбуждено уголовное дело

Теги: пожарная безопасность, Татарстан, Россия
18:20 31/10/2016

МОСКВА, 31 окт — РАПСИ, Диана Гуцул. Уголовное дело возбуждено в Набережных Челнах по факту поджога помещения в здании, где располагается Набережночелнинская коллегия адвокатов, сообщила РАПСИ Ирина Хрунова.

Неустановленные лица подозреваются в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога или подрыва из хулиганских побуждений. Санкции части 2 статьи 167 УК РФ предусматривают до 5 лет лишения свободы.

"Мы оценили нанесенный ущерб в пять миллионов рублей. Так, выведена из строя системы электроснабжения и отопления, расплавилась проводка и трубы. Кроме того, полопались большие окна", — рассказала адвокат.

Как следует из материалов дела, в ночь на понедельник в Набережных Челнах неизвестные взломали двери офиса Набережночелнинской коллегии адвокатов. Злоумышленники внесли внутрь помещения газовый баллон, обложили его досками и подожгли. По счастливой случайности никто не пострадал.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

В Набережных Челнах по факту поджога офиса адвокатов возбуждено уголовное дело

18:20 31/10/2016 Уголовное дело возбуждено в Набережных Челнах по факту поджога помещения в здании, где располагается Набережночелнинская коллегия адвокатов, сообщила РАПСИ Ирина Хрунова.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Суд 1 ноября продолжит слушания по делу студентки Карауловой

17:47 31/10/2016 Московский окружной военный суд 1 ноября продолжит слушания по делу студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), обвиняемой в попытке присоединения к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Суд признал смертельное ранение в ответ на побои превышением пределов самообороны

14:39 31/10/2016 Президиум Московского городского суда переквалифицировал на превышение пределов необходимой обороны действия Натальи Моховой, изначально осужденной за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть ее сожителя, сообщается на официальном сайте Мосгорсуда.

ВС РФ подтвердил отказ в иске "Суммы" к Альфа-банку на 6 млрд руб

14:59 31/10/2016 Судебная коллегия Верховного суда (ВС) РФ по экономическим спорам удовлетворила жалобу Альфа-банка, отменив решение о взыскании с него более 6 миллиардов рублей по иску ООО «Стройновация» (входит в инжиниринговый блок группы «Сумма» Зиявудина Магомедова), сообщили РАПСИ в суде.

Мультимедиа

Видео: Тотальная слежка: как наблюдают за сетью и прослушивают телефоны
Инфографика: ДТП с участием детей в России
Инфографика: Падение вертолета Ка-52 на юго-востоке Москвы
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера