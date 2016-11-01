Бывший прокурор Ленобласти подозревается во взятках на сумму более 20 млн руб

14:04 01/11/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РАПСИ, Михаил Телехов. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего прокурора Ленинградской области Станислава Иванова по факту получения им лично взяток на сумму не менее 20 миллионов рублей, сообщили во вторник РАПСИ в СК РФ.

Как следует из материалов дела, с 2014 до 2016 года Иванов занимал должность прокурора Ленинградской области. При этом, по данным следствия, он ежемесячно получал взятки в виде денежных средств в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей от одного из предпринимателей за общее покровительство и попустительство по службе, заключающееся в оказании необходимого содействия в рамках должностных полномочий при проведении контролирующими органами и прокуратурой проверок.

Также, по версии следствия, по требованию Иванова предприниматель приобрел для него новый дорогостоящий автомобиль «Тойота Камри» и в течение двух лет оплачивал парковочное место для его личного автомобиля, а также оплатил не менее двух туристических поездок за границу для семьи прокурора на сумму более двух миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу производятся обыски и иные необходимые следственные действия. Также следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении Иванова меры пресечения в виде заключения под стражу.