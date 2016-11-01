Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
01/11/2016 17:49
Премия Рунета-2013

Происшествия/ Дела

Новости

Версия для печати

Бывший прокурор Ленобласти подозревается во взятках на сумму более 20 млн руб

Теги: Коррупция, Следственный комитет РФ, Санкт-Петербург, Россия
14:04 01/11/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РАПСИ, Михаил Телехов. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего прокурора Ленинградской области Станислава Иванова по факту получения им лично взяток на сумму не менее 20 миллионов рублей, сообщили во вторник РАПСИ в СК РФ.

Как следует из материалов дела, с 2014 до 2016 года Иванов занимал должность прокурора Ленинградской области. При этом, по данным следствия, он ежемесячно получал взятки в виде денежных средств в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей от одного из предпринимателей за общее покровительство и попустительство по службе, заключающееся в оказании необходимого содействия в рамках должностных полномочий при проведении контролирующими органами и прокуратурой проверок.

Также, по версии следствия, по требованию Иванова предприниматель приобрел для него новый дорогостоящий автомобиль «Тойота Камри» и в течение двух лет оплачивал парковочное место для его личного автомобиля, а также оплатил не менее двух туристических поездок за границу для семьи прокурора на сумму более двух миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу производятся обыски и иные необходимые следственные действия. Также следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении Иванова меры пресечения в виде заключения под стражу.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Бывший прокурор Ленобласти подозревается во взятках на сумму более 20 млн руб

14:04 01/11/2016 Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего прокурора Ленинградской области Станислава Иванова по факту получения им лично взяток на сумму не менее 20 миллионов рублей, сообщили во вторник РАПСИ в СК РФ.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

ВС оставил без изменений приказ Генпрокуратуры о досудебных соглашениях

13:18 01/11/2016 Верховный суд (ВС) не стал отменять положение приказа Генеральной прокуратуры (ГП) РФ о работе с досудебными соглашениями в части, регламентирующей порядок их расторжения, передает во вторник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Экс-чиновник Коми за растрату и взяточничество пойдет под суд

16:43 01/11/2016 Следственным управлением (СУ) СК РФ по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя руководителя Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми Александра Сердитова и его родственника Александра Тяпкина, руководившего ОАО "Сыктывкарский ликеро-водочный заво".

Начал работу Комитет по защите имущественных прав ФИФА — ФАС

16:20 01/11/2016 Первое заседание Комитета по защите имущественных прав ФИФА при рабочей группе (оперативном штабе) при Координационном совете Программы подготовки к проведению в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу состоялось в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), говорится в сообщении ведомства.

Мультимедиа

Видео: Тотальная слежка: как наблюдают за сетью и прослушивают телефоны
Инфографика: ДТП с участием детей в России
Инфографика: Падение вертолета Ка-52 на юго-востоке Москвы
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера