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Начал работу Комитет по защите имущественных прав ФИФА — ФАС

Теги: Генеральная прокуратура РФ, Роспатент, Роспотребнадзор, Федеральная таможенная служба (ФТС), Министерство Спорта РФ, ФИФА, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Москва, Россия
16:20 01/11/2016

МОСКВА, 1 ноя — РАПСИ. Первое заседание Комитета по защите имущественных прав ФИФА при рабочей группе (оперативном штабе) при Координационном совете Программы подготовки к проведению в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу состоялось в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), говорится в сообщении ведомства.

"Основной целью создания Комитета стало объединение усилий и координация работы правоохранительных органов и иных ведомств по защите интеллектуальных прав Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA), а также охраняемой в соответствии со специальным законом символики Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, в состав Комитета вошли представители МВД, Минспорта России, ФАС, ФТС, Роспотребнадзора и Роспатента. В работе Комитета также принимают участие представители Генеральной прокуратуры РФ, АНО "Оргкомитет "Россия-2018", а также представители FIFA как правообладателя символики.

"Заседание открыли руководитель Комитета Андрей Кашеваров, заместитель руководителя ФАС России, который напомнил об успешном опыте взаимодействия по вопросам защиты олимпийской символики в период подготовки и проведения Игр 2014 года в Сочи и выразил уверенность в том, что и "в период предстоящего в России столь масштабного всемирного спортивного мероприятия наше взаимодействие сложится не менее продуктивно", — подчеркнула ФАС

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Начал работу Комитет по защите имущественных прав ФИФА — ФАС

16:20 01/11/2016 Первое заседание Комитета по защите имущественных прав ФИФА при рабочей группе (оперативном штабе) при Координационном совете Программы подготовки к проведению в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу состоялось в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), говорится в сообщении ведомства.
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Начал работу Комитет по защите имущественных прав ФИФА — ФАС

16:20 01/11/2016 Первое заседание Комитета по защите имущественных прав ФИФА при рабочей группе (оперативном штабе) при Координационном совете Программы подготовки к проведению в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу состоялось в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), говорится в сообщении ведомства.

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