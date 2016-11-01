Экс-чиновник Коми за растрату и взяточничество пойдет под суд

Africa Studio

16:43 01/11/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РАПСИ, Михаил Телехов. Следственным управлением (СУ) СК РФ по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя руководителя Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми Александра Сердитова и его родственника Александра Тяпкина, руководившего ОАО "Сыктывкарский ликеро-водочный заво", сообщили во вторник РАПСИ в ведомстве.

"Сердитов обвиняется в организации растраты вверенного имущества, совершенного с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, в организации злоупотребления полномочиями, в незаконном участии в предпринимательской деятельности, а также в даче взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере", — пояснили в СУ.

Тяпкину предъявлено обвинение в растрате вверенного имущества, совершенной с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями.

Как следует из материалов дела, в 2010 году Сердитов, будучи генеральным директором ОАО "Сыктывкарский ликеро-водочный завод", задумал преступную схему, направленную на хищение имущества возглавляемого им предприятия с государственным участием.

Для реализации преступления, по версии следствия, он, став заместителем руководителя Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми, добился назначения своего родственника Тяпкина генеральным директором ликеро-водочного завода.

По данным следствия, в период 2010–2015 годов фигуранты похитили денежные средства предприятия в размере более 15 миллионов рублей, причинив Республике Коми ущерб на соответствующую сумму.

"Растрата была совершена посредством заключения фиктивных сделок между ОАО "Сыктывкарский ликеро-водочный завод" (единственным акционером предприятия является организация, 97,2% доли в уставном капитале которой принадлежит Республике Коми) и ООО "АСЬЯДОР" — владельцем имущественного комплекса базы отдыха "Шишкин лес" — фактическим собственником которого являлся Сердитов", — сказали в СУ.

Также, по данным следствия, в период с марта 2011 года по апрель 2016 года, то есть в период замещения должности заместителя руководителя Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми, Сердитов участвовал лично и через доверенных лиц в управлении ООО "АСЬЯДОР", оказывал данному обществу покровительство и способствовал в предоставлении преимуществ.

В марте 2016 года Сердитов, уже будучи обвиняемым по уголовному делу о хищении имущества ОАО "Сыктывкарский ликеро-водочный завод", по версии следствия, стал подыскивать посредников для передачи взятки должностным лицам правоохранительных органов с целью освобождения от уголовного преследования.

"После передачи 1 апреля посреднику части денежного вознаграждения в размере 30 тысяч долларов США Сердитов был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Коми", — сообщили в СУ.

Первоначально в отношении Сердитова была избрана мера пресечения в виде залога в размере 3 миллионов рублей. После совершения им нового особо тяжкого коррупционного преступления, указанная мера пресечения по ходатайству следствия судом была заменена на заключение под стражу.

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.