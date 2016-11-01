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Вакцинацию против гриппа прошло более 47 млн россиян — Роспотребнадзор

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Теги: здравоохранение, Роспотребнадзор, Россия
18:15 01/11/2016

МОСКВА, 1 ноя — РАПСИ. Роспотребнадзор сообщил, что в ходе предсезонной вакцинации против гриппа за счёт всех источников финансирования в РФ привито более 47 миллионов человек (32% всего населения страны).

В настоящее время на территории России, как и во всем Европейском регионе, регистрируется низкий уровень заболеваемости ОРВИ, отметило ведомство.

Превышение недельных эпидемических порогов по ОРВИ детей в возрасте 0–2 года отмечается в трех субъектах РФ, в возрасте 3–6 лет — в пяти субъектах, в возрастной группе 7–14 лет — в трех субъектах страны. Превышение порогового уровня заболеваемости взрослого населения не отмечено ни в одном субъекте. В настоящее время (по результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов) заболеваемость связана с вирусами не гриппозной этиологии (вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и др.).

В преддверии эпидподъема заболеваемости гриппом с начала сентября в РФ активно проводится иммунизация населения против гриппа в рамках национального календаря профилактических прививок.
               

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Вакцинацию против гриппа прошло более 47 млн россиян — Роспотребнадзор

18:15 01/11/2016 Роспотребнадзор сообщил, что в ходе предсезонной вакцинации против гриппа за счёт всех источников финансирования в РФ привито более 47 миллионов человек (32% всего населения страны).
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