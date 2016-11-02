ФАС возбудила дела из-за высоких цен на сжиженный углеводородный газ

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14:14 02/11/2016

МОСКВА, 2 ноя — РАПСИ. Федеральная антимонопольная службы (ФАС) возбудила дела в отношении ПАО "СИБУР Холдинг" и АО "Газпром газэнергосеть" из-за установления и поддержания монопольно высокой цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) и изъятие этого товара из обращения в период с мая по сентябрь 2016 года, говорится в сообщении ведомства.

По данным службы, компании занимают доминирующее положение на оптовом рынке СУГ, используемого для коммунально-бытового потребления и в качестве газомоторного топлива на территории РФ.

"Дела возбуждены по результатам рассмотрения многочисленных обращений физических и юридических лиц на необоснованное повышение цен на розничном и оптовом рынках сжиженного углеводородного газа, а также анализа информации биржевых площадок и мониторинга цен на СУГ", — сказал начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин.

По его словам, проблемы на рынке СУГ были вызваны его разбалансировкой, а именно "применением при формировании цены несуществующего индикатора, а также снижением поставки СУГ на внутренний рынок при одновременном увеличении объемов отгрузки на экспорт".

Дела возбуждены из-за нарушения закона о защите конкуренции.