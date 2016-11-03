По факту нападения своры собак на девочку возбуждено уголовное дело

11:40 03/11/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РАПСИ, Михаил Телехов. Главное следственное управление СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по факту нападения своры собак на 7-летнюю девочку, сообщили в четверг РАПСИ в ГСУ.

Как следует из материалов дела, в среду в полицию позвонил мужчина и сообщил, что во дворе дома 22 по проспекту Культуры его дочь покусали собаки. Девочка была госпитализирована.

Как сообщили в ГСУ, в ходе проведенных следственных действий были задержаны и доставлены в отдел полиции две местные жительницы, проживающие в доме рядом с которым произошла трагедия.

"Задержанные содержат большое количество собак без надлежащего ухода и надзора за ними, по месту их жительства были проведены обыски. Пока их процессуальный статус не определен", - сказали в ГСУ.

Также проведены допросы очевидцев и матери девочки.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося. Решается вопрос о судьбе животных.

Уголовное дело находится на особом контроле руководителя ГСУ.