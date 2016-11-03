По факту нападения своры собак на девочку возбуждено уголовное дело
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РАПСИ, Михаил Телехов. Главное следственное управление СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по факту нападения своры собак на 7-летнюю девочку, сообщили в четверг РАПСИ в ГСУ.
Как следует из материалов дела, в среду в полицию позвонил мужчина и сообщил, что во дворе дома 22 по проспекту Культуры его дочь покусали собаки. Девочка была госпитализирована.
Как сообщили в ГСУ, в ходе проведенных следственных действий были задержаны и доставлены в отдел полиции две местные жительницы, проживающие в доме рядом с которым произошла трагедия.
"Задержанные содержат большое количество собак без надлежащего ухода и надзора за ними, по месту их жительства были проведены обыски. Пока их процессуальный статус не определен", - сказали в ГСУ.
Также проведены допросы очевидцев и матери девочки.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося. Решается вопрос о судьбе животных.
Уголовное дело находится на особом контроле руководителя ГСУ.