Актер Стивен Сигал получил российское гражданство – указ президента

problex.ru

14:16 03/11/2016

МОСКВА, 3 ноя - РАПСИ. Президент России Владимир Путин подписал указ о приёме в гражданство Российской Федерации американского актера Стивена Сигала, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"Принять в гражданство Российской Федерации Сигала Стивена Фредерика, родившегося 10 апреля 1952 года в Соединённых Штатах Америки", - отмечается в тексте указа.

Кроме того, в январе 2013 года президент подписал указ о приёме в гражданство РФ французского актера Жерара Депардье.

Депардье в декабре 2012 года приобрел дом в бельгийском местечке Нешен рядом с французской границей. Актер, открыто поддержавший на выборах президента бывшего французского лидера Николя Саркози, решил поменять место жительства после налоговой реформы нового президента Франсуа Олланда, который ввел налог в 75% на доходы более миллиона евро в год. Позже Депардье заявил, что намерен сдать французский паспорт и запросить бельгийское гражданство.

Позднее СМИ сообщили, что Депардье может получить гражданство РФ. На следующий день ситуацию прокомментировал Путин - он заявил, что если Депардье захочет получить российский паспорт, то он его получит. При этом Федеральная миграционная служба (ФМС) сообщила, что не получала от актера просьб о предоставлении ему вида на жительство или гражданства.