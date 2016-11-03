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Аннулированы результаты отбора подрядчиков по капремонту в Самаре — ФАС

Теги: Антимонопольное право, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Самарская область, Россия
14:52 03/11/2016

МОСКВА, 3 ноя — РАПСИ. Управление ФАС по Самарской области аннулировало предварительный отбор компаний на включение в реестр подрядчиков по капремонту многоквартирных домов, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

"В антимонопольный орган поступило 5 жалоб на действия Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. Все заявители указывали на то, что региональный орган власти осуществляет отбор претендентов в реестр квалифицированных подрядных организаций на неаккредитованной для этих целей электронной площадке", — сообщает ведомство.

ФАС отмечает, что отбор претендентов на включение в реестр ведется органом власти на сайтах операторов электронных площадок, функционирующих в соответствии с законодательством о контрактной системе. В будущем, по данным службы, к работам по капитальному ремонту многоквартирных домов будут допущены только включенные в этот реестр организации.

УФАС России предписало организаторам отбора аннулировать его предварительные итоги.

"Устранение нарушений закона при проведении предварительного отбора увеличит количество подрядных организаций, включенных в реестр, что повысит конкуренцию между ними, а это, в свою очередь, снизит стоимость работ выполняемых для граждан, которые платят за капитальный ремонт своих домов", — резюмирует ФАС.

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Аннулированы результаты отбора подрядчиков по капремонту в Самаре — ФАС

14:52 03/11/2016 Управление ФАС по Самарской области аннулировало предварительный отбор компаний на включение в реестр подрядчиков по капремонту многоквартирных домов, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
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