Эксперт прокомментировал соглашение о регистрации промышленных образцов

15:09 03/11/2016

МОСКВА, 3 ноя - РАПСИ. В результате ратификации Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов российские физические и юридические лица приобретут возможность обеспечить в отношении созданного ими промышленного образца правовую охрану на территории государств-членов Европейского Союза, США, Японии и целого ряда других стран.

Такое мнение высказал РАПСИ сопредседатель совета директоров IPT Group Павел Кориков.

Пресс-служба российского правительства 3 ноября сообщила, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении в Госдуму РФ законопроекта о ратификации Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов. «Женевский акт Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов предоставляет владельцам промышленных образцов возможность получать правовую охрану в странах, подписавших Соглашение, с выполнением минимума процедур и затрат. Российская Федерация подписала Женевский акт 6 июля 1999 года. Ратификация Женевского акта позволит упростить процедуры получения правовой охраны промышленных образцов за рубежом, а также положительно скажется на повышении уровня охраны и защиты интеллектуальной собственности», - говорится в сообщении пресс-службы.

По мнению Корикова, возможность использования вышеуказанной процедуры позволит российским заявителям избежать существенных временных и финансовых затрат, с которыми может быть сопряжено патентование (регистрация) промышленных образцов с использованием национальной процедуры. «Говоря иначе ратификация Женевского акта позволит избежать подачи отдельной заявки в отношении одного и того же промышленного образца в национальное патентное ведомство каждой конкретной страны, на территории которой необходимо обеспечить правовую охрану промышленного образца», - отметил эксперт.

Таким образом, по мнению Корикова, принятие законопроекта существенным образом упростит и сделает более доступным для российских заявителей процесс патентования (регистрации) за рубежом созданных ими промышленных образцов.