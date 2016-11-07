Роспотребнадзор в 2016 году снял с реализации 50 тонн мясной продукции

11:56 07/11/2016

МОСКВА, 7 ноя — РАПСИ. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сняла в 2016 году с реализации более 50 тонн мясной продукции, не соответствующей установленным требованиям, говорится в сообщении ведомства.

Служба отмечает, что за девять месяцев 2016 года в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занятых в производстве и обороте мясной продукции, проведено около 16 тысяч проверок. По санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям за это время исследовано более 100 тысяч проб мясной продукции.

По данным Роспотребнадзора, доля мясных продуктов, не соответствующих нормативным требованиям по показателям безопасности (санитарно-химическим и микробиологическим), в последние годы снижается.

"С момента определения Роспотребнадзора уполномоченным органом Российской Федерации по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза особое внимание уделяется исследованиям на показатели идентификации продукции. Так, за 9 месяцев 2016 года по физико-химическим показателям, в том числе характеризующим качество продукции (показатели пищевой ценности, массовая доля сухих веществ, содержание соли и другие), не соответствовало нормативным требованиям 2,5% мясной продукции (предыдущие годы до 3%)", - отмечается в сообщении.