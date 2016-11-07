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Выводы ФАС о перечислении энергокомпаниями 867 млн руб в бюджет подтверждены

Теги: Антимонопольное право, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Арбитражный суд Московского округа, Москва, Россия
12:25 07/11/2016

МОСКВА, 7 ноя - РАПСИ. Арбитражный суд Московского округа подтвердил выводы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о необходимости перечисления ЗАО «КЭС-Трейдинг» и компаниями группы «Т плюс» 867 миллионов рублей в федеральный бюджет за нарушение антимонопольного законодательства, говорится в сообщении ведомства.

По данным службы, в декабре 2014 года ФАС признала группу лиц «Т плюс» в составе ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», ЗАО «КЭС-Энергосбыт», ОАО «Волжская ТГК», ЗАО «КЭС» (в 2015 году консолидированы в ПАО «Т плюс») и ЗАО «КЭС-Трейдинг» нарушившими антимонопольное законодательство.

«Группа лиц ЗАО «КЭС-Трейдинг» и «Т плюс» заключили незаконное соглашение, которое привело к росту цен на электрическую энергию для потребителей Первой ценовой зоны оптового рынка (территория европейской части России). Соглашение выразилось в передаче функции по подаче заявок на оптовый рынок от гарантирующих поставщиков и генерирующих компаний группы лиц «Т плюс» в неаффилированное  с ними ЗАО «КЭС-Трейдинг», что способствовало реализации стратегии по получению необоснованного дохода на оптовом рынке», - отмечает антимонопольный орган.

ФАС подчеркивает, что эта стратегия реализовывалась путем завышения плановых объемов потребления гарантирующими поставщиками группы лиц «Т плюс». В результате таких завышений, отмечает служба, были востребованы генерирующие компании с более дорогой стоимостью производства электрической энергии, что приводило к росту цен на электрическую энергию для потребителей, а также к дополнительному доходу для генерирующих компаний группы лиц «Т плюс», которые в свою очередь также повышали цены в своих заявках.

По итогам рассмотрения антимонопольного дела группе лиц «Т плюс» было выдано предписание о перечислении в федеральный бюджет незаконно полученного дохода в размере более 867 миллионов рублей, полученного вследствие реализации данной стратегии. Суды трех инстанций поддержали решение и предписание антимонопольного ведомства.

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Выводы ФАС о перечислении энергокомпаниями 867 млн руб в бюджет подтверждены

12:25 07/11/2016 Арбитражный суд Московского округа подтвердил выводы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о необходимости перечисления ЗАО «КЭС-Трейдинг» и компаниями группы «Т плюс» 867 миллионов рублей в федеральный бюджет за нарушение антимонопольного законодательства, говорится в сообщении ведомства.
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