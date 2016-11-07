УФАС выявило незаконное использование символики ЧМ-2018 в рекламе

14:53 07/11/2016

МОСКВА, 7 ноя — РАПСИ. Волгоградское УФАС завершило рассмотрение первого дела о нарушении рекламного законодательства, связанного с незаконным использованием в рекламе символики Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Дело было возбуждено в конце сентября по инициативе Управления по результатам мониторинга наружной рекламы в Волгограде. По данным ведомства, по круговому периметру верхней части речного вокзала был размещен рекламный баннер с символикой ЧМ-2018 года.

"Рассмотрев дело, комиссия пришла к выводу, что использование в рекламе слов "Волгоград 2018", "Футбол 2018" и герба Волгограда одновременно с товарным знаком "Волма" создает ложное представление о причастности производителей товаров под брендом "Волма" к матчам Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, проводимым в Волгограде", — отмечается в сообщении.

ФАС подчеркивает, что разрешение на установку рекламы комитет по рекламе администрации города не выдавал."В результате комиссия установила лиц, причастных к заказу и размещению этой рекламы. Поскольку на момент вынесения решения реклама не демонтирована, рекламодателю — ООО "Экопарк" выдано предписание об устранении нарушения", — сообщает служба.

В отношении рекламодателя будет возбуждено административное производство с целью определения штрафа по факту нарушения, резюмирует ведомство.