Завершено расследование дела экс-офицеров СОБР, арестованных по делу Гагиева - Ъ

09:37 08/11/2016

МОСКВА, 8 ноя — РАПСИ. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывших офицеров отряда СОБР ГУ МВД РФ по Московской области Виктора Пронина и Андрея Санкина - фигурантов дела банды Аслана Гагиева, сообщает во вторник газета "Коммерсант".

"Главным следственным управлением СКР по СКФО полковнику Андрею Санкину и подполковнику Виктору Пронину инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210 и статьи 126 (участие в преступном сообществе и похищение людей) УК РФ. Кроме того, по версии следствия, один из спецназовцев мог являться соучастником убийства двух человек", — говорится в публикации.

По данным издания, в ходе расследования было установлено, что Санкин, Пронин и полковник Евгений Яшкин, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, познакомились с Гагиевым еще в 2004 году.

Фигурантами по делу ОПГ проходит порядка двадцати человек, при этом главарь банды Гагиев скрывается от следствия за границей. В марте он был отпущен под залог судом в Австрии по уголовному делу об использовании фальшивых документов; также сообщалось, что адвокатам Гагиева удалось оспорить решение об экстрадиции главы ОПГ в Россию, где ему грозит пожизненное заключение.

Как сообщалось ранее, банда Гагиева начала криминальную деятельность не позднее 2004 года в составе порядка 50 участников.