Реклама препарата "Мирамистин" нарушает законодательство — ФАС

15:49 08/11/2016

МОСКВА, 8 ноя — РАПСИ. Рекламные листовки препарата "Мирамистин", распространяемые ООО "Инфамед" в декабре 2015 года в лечебно-профилактических центрах, нарушают требования закона "О рекламе", говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

"Комиссия пришла к выводу, что использование в рекламе препарата "Мирамистин" изображений детей младенческого (до года) и младшего возраста (от 1 года до 4х лет) дает потребителям основания полагать, что его возможно использовать в лечении детей младенческого и младшего возраста по широкому спектру показаний, указанных в рекламе. Однако согласно инструкции по применению у детей в возрасте от 3 до 14 лет препарат применяется для комплексного лечения только острого фарингита и/или обострения хронического тонзиллита", — отмечается в сообщении.

Таким образом, отмечает ФАС, о способах применения и использования лекарственного препарата "Мирамистин" в рекламе сообщается за пределами показаний, содержащихся в инструкции по его применению и использованию. А значит ООО "Инфамед", рекламируя таким образом препарат, нарушает требования закона "О рекламе".

Предписание ООО "Инфамед" о прекращении нарушения не выдавалось в связи с его устранением, но по факту нарушения готовится к возбуждению дело об административном правонарушении для определения размера штрафа, подчеркивает антимонопольный орган.

Дело было возбуждено по заявлению ООО "Джонсон & Джонсон".