УФАС выявило признаки сговора при поставках горюче-смазочных материалов

13:40 09/11/2016

МОСКВА, 9 ноя — РАПСИ. Московское областное УФАС выявило признаки картельного сговора при проведении конкурентных процедур на поставку горюче-смазочных материалов, говорится в сообщении ведомства.

Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Дмитров Петролеум» и ООО «Компания «ПРОФИ ТРЕЙД» по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции».

По мнению УФАС России, соглашения между компаниями позволили им выигрывать аукционы с минимальным снижением цены 1% начальной (максимальной) цены контракта. Работа по выявлению картельных сговоров на торгах проводится Московским областным УФАС России на постоянной основе, подчеркивает ведомство.