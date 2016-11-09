Бывший детский омбудсмен Павел Астахов получил адвокатское удостоверение

17:57 09/11/2016

МОСКВА, 9 ноя — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Бывший детский омбудсмен Павел Астахов получил адвокатское удостоверение, сообщил сам Астахов, разместив соответствующую запись в социальной сети Instagram.

«Кто-то стал президентом США, а я снова адвокатом. Есть такая профессия — защищать», — прокомментировал Астахов возобновление адвокатской деятельности.

С 26 декабря 2009 года Астахов приостановил статус адвоката в связи с назначением на должность детского омбудсмена. Указом Президента РФ от 9 сентября 2016 года он был освобожден от должности Уполномоченного при президенте по правам ребенка по собственному желанию.