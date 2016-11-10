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Генерал-майор Александр Прокопчук избран вице-президентом Интерпола от Европы

Контекст
Теги: Интерпол, Москва, Россия
09:57 10/11/2016

МОСКВА 10 ноя - РАПСИ, Диана Гуцул. Начальник Национального центрального бюро Министерства внутренних дел России генерал-майор полиции Александр Прокопчук избран вице-президентом Интерпола от Европы, сообщается в четверг на сайте МВД.

"В последний день работы 85-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола прошли выборы в руководящие органы Интерпола, вице-президентом Интерпола от Европы избран начальник НЦБ Интерпола МВД России генерал-майор полиции Прокопчук. Это произошло впервые за всю историю участия России в Организации и  подтвердило тем самым авторитет Российской Федерации в сфере борьбы с международной преступностью", - сообщает ведомство.

На пост Президента организации избран заместитель Министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй.

Всего в работе 85-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола приняли участие руководители национальных правоохранительных органов из 164 стран-членов Интерпола, а также представители ведущих международных организаций. Участники сессии обсудили вопросы повышения эффективности работы в сфере борьбы с терроризмом, оргпреступностью, киберпреступностью.

Очередная, 86-я сессия Генеральной Ассамблеи Интерпола состоится в 2017 году в городе Пекине.

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Генерал-майор Александр Прокопчук избран вице-президентом Интерпола от Европы

09:57 10/11/2016 Начальник Национального центрального бюро Министерства внутренних дел России генерал-майор полиции Александр Прокопчук избран вице-президентом Интерпола от Европы, сообщается в четверг на сайте МВД.
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