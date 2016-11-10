ЦБ выпустил рекомендации, касающиеся порядка доступа к инсайдерской информации

13:36 10/11/2016

МОСКВА, 10 ноя — РАПСИ. Центральный банк (ЦБ) РФ опубликовал проект Методических рекомендаций к порядку доступа к инсайдерской информации и правилам охраны ее конфиденциальности.

Регулятор намерен предложить участникам рынка набор мер, которые помогут компаниям избежать соблазна воспользоваться инсайдерской информацией и предотвратить ее утечку. Сотрудников, имеющих доступ к инсайду, желательно разместить в отдельных помещениях, строго регламентировать их общение с коллегами, а также предусмотреть в их трудовых договорах запрет на разглашение соответствующих сведений, следует из проекта рекомендаций ЦБ РФ.

Рекомендации адресованы всем участникам финансового рынка, при этом особое внимание в проекте уделяется финансовым посредникам, осуществляющим операции в интересах клиентов. Центробанк «предлагает им жестко разграничить подразделения, получающие инсайдерскую информацию от клиентов, и подразделения, отвечающие за совершение операций на финрынке». В проекте отмечается, что при этом доступ к инсайду должен быть ограничен не только для сотрудников, совершающих операции на рынке, но и для публичных и непубличных аналитиков компаний. Ценные бумаги эмитентов, в отношении которых получена инсайдерская информация, регулятор советует внести в особые списки и в ряде случаев запретить проведение операций с такими финансовыми инструментами.

ЦБ отметил, что «рекомендации основаны на так называемом принципе создания «китайских стен», когда структурные подразделения в организации выделяются в зависимости от доступа к непубличной информации, а ее передача возможна только по установленным правилам».