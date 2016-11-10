Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
10/11/2016 15:36
Премия Рунета-2013

Происшествия/ Дела

Новости

Версия для печати

ЦБ выпустил рекомендации, касающиеся порядка доступа к инсайдерской информации

Теги: Центральный банк РФ (Банк России), Москва, Россия
13:36 10/11/2016

МОСКВА, 10 ноя — РАПСИ. Центральный банк (ЦБ) РФ опубликовал проект Методических рекомендаций к порядку доступа к инсайдерской информации и правилам охраны ее конфиденциальности.

Регулятор намерен предложить участникам рынка набор мер, которые помогут компаниям избежать соблазна воспользоваться инсайдерской информацией и предотвратить ее утечку. Сотрудников, имеющих доступ к инсайду, желательно разместить в отдельных помещениях, строго регламентировать их общение с коллегами, а также предусмотреть в их трудовых договорах запрет на разглашение соответствующих сведений, следует из проекта рекомендаций ЦБ РФ.

Рекомендации адресованы всем участникам финансового рынка, при этом особое внимание в проекте уделяется финансовым посредникам, осуществляющим операции в интересах клиентов. Центробанк «предлагает им жестко разграничить подразделения, получающие инсайдерскую информацию от клиентов, и подразделения, отвечающие за совершение операций на финрынке». В проекте отмечается, что при этом доступ к инсайду должен быть ограничен не только для сотрудников, совершающих операции на рынке, но и для публичных и непубличных аналитиков компаний. Ценные бумаги эмитентов, в отношении которых получена инсайдерская информация, регулятор советует внести в особые списки и в ряде случаев запретить проведение операций с такими финансовыми инструментами.

ЦБ отметил, что «рекомендации основаны на так называемом принципе создания «китайских стен», когда структурные подразделения в организации выделяются в зависимости от доступа к непубличной информации, а ее передача возможна только по установленным правилам».

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

ЦБ выпустил рекомендации, касающиеся порядка доступа к инсайдерской информации

13:36 10/11/2016 Центральный банк (ЦБ) РФ опубликовал проект Методических рекомендаций к порядку доступа к инсайдерской информации и правилам охраны ее конфиденциальности.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Экс-сотрудник ФСК ЕЭС Гончаров останется под стражей

12:28 10/11/2016 Московский городской суд признал законным продление срока содержания под стражей в отношении бывшего сотрудника Федеральной сетевой компании "Единая энергетическая система" (ФСК ЕЭС) Валерия Гончарова по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве энергомоста в Крыму, сообщили в четверг РАПСИ в пресс-службе суда.

Третейские суды живут по новому закону, но готовятся к дальнейшей реформе

12:00 10/11/2016 Президент Союза Третейских судов России Алексей Кравцов рассказал РАПСИ с чего начиналась «третейская история» в России. В 2002 году был принят Федеральный закон «О третейских судах в Российской Федерации» (N102 ФЗ). Он был очень «рамочным». Тогда безальтернативно все споры передавались в государственные суды. И они как-то должны были справляться с огромным объемом нагрузки.

О судах и финансах. "Исторические хроники РАПСИ"

10:00 10/11/2016 До конца 90-х финансирование российских судов осуществлялось на общих основаниях: через соответствующие строки в бюджете. Однако непростая экономическая ситуация сподвигла судейское сообщество выступить с законодательной инициативой. И в начале марта 1998 года в Госдуму был внесен законопроект, который так и назывался - "О финансировании судов Российской Федерации".

Мультимедиа

Видео: Тотальная слежка: как наблюдают за сетью и прослушивают телефоны
Инфографика: ДТП с участием детей в России
Инфографика: Падение вертолета Ка-52 на юго-востоке Москвы
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера