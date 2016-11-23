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Россельхознадзор сообщил о потенциальной угрозе птичьего гриппа в РФ

Теги: Животные, Россельхознадзор, Москва, Россия
10:37 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя - РАПСИ. Эпизоотическая ситуация по высокопатогенному гриппу птиц в мире резко обострилась, в связи с чем существует потенциальная угроза заноса вируса гриппа в популяцию домашних птиц и его распространение на территории РФ, говорится в сообщении Россельхознадзора.

В частности, 18 ноября в мире были зарегистрированы случаи высокопатогенного гриппа среди домашних и диких птиц. Кроме того, в октябре в Алжире в национальном парке отмечена массовая гибель 25 видов диких птиц от гриппа подтипа Н7N1 (пало более тысячи птиц).

В связи с осложнением эпизоотической ситуации по гриппу птиц в мире ведомство рекомендовало обеспечить неукоснительное соблюдение высокого уровня биологической защиты промышленными птицеводческими предприятиями и организацию безвыгульного содержания птиц в частных подворьях в целях исключения всевозможных контактов домашней птицы с дикими перелетными пернатыми и продуктами их жизнедеятельности. В сообщении говорится, что последние вспышки высокопатогенного гриппа в России были связаны с доставкой инфицированных охотничьих трофеев в личные подворные хозяйства граждан.

При первых признаках заболевания или падежа домашних птиц необходимо обращаться в ветеринарную службу для выяснения причин и оперативного купирования острых особо опасных инфекций, отметило ведомство.

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Россельхознадзор сообщил о потенциальной угрозе птичьего гриппа в РФ

10:37 23/11/2016 Эпизоотическая ситуация по высокопатогенному гриппу птиц в мире резко обострилась, в связи с чем существует потенциальная угроза заноса вируса гриппа в популяцию домашних птиц и его распространение на территории РФ, говорится в сообщении Россельхознадзора.
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