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МФЦ с 1 февраля наделены правом выдавать паспорта гражданам РФ

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Теги: Правительство РФ, Москва, Россия
12:49 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя — РАПСИ. Многофункциональные центры (МФЦ) с 1 февраля 2017 года будут иметь право выдавать гражданам РФ паспорта, а также осуществлять их замену, говорится на сайте Правительства РФ.

Соответствующее постановление о наделении МФЦ полномочиями по выдаче и замене паспорта было подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым 18 ноября.

В настоящее время в МФЦ проводится только приём документов и личных фотографий, необходимых для получения или замены паспорта. Подписанным постановлением должностные лица МФЦ наряду с полномочиями по приёму от граждан документов для оформления паспорта и передаче их в территориальные органы МВД России наделяются полномочием по выдаче оформленного паспорта.

Соответствующие изменения внесены в положение о паспорте гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина на территории России.

Принятое решение будет способствовать повышению качества государственной услуги по выдаче и замене паспорта, отмечается в сообщении.

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МФЦ с 1 февраля наделены правом выдавать паспорта гражданам РФ

12:49 23/11/2016 Многофункциональные центры (МФЦ) с 1 февраля 2017 года будут иметь право выдавать гражданам РФ паспорта, а также осуществлять их замену, говорится на сайте Правительства РФ.
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