Эксперт прокомментировал инициативу о личных аккаунтах чиновников

16:08 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя — РАПСИ. Эксперт IT-индустрии, исполнительный директор REG.RU Светлана Лиенко, комментируя инициативу об обязании российских чиновников информировать работодателя об аккаунтах в социальных сетях, блогах и форумах, высказала ряд рекомендаций.

Как ранее сообщили деловые СМИ, Минтруд РФ планирует обязать российских чиновников информировать работодателя об аккаунтах в социальных сетях, блогах и форумах.

«Публикуемая в Интернете информация, в том числе в соцсетях, блогах, становится общедоступной. Удалить информацию из Интернета практически невозможно, даже стерев её с определённой страницы. Учитывая алгоритмы и скорость распространения информации, свежий пост за доли секунды может попасть в агрегаторы контента или читатель в случае заинтересованности за доли секунды может сделать его скрины», — отметила она.

По словам Лиенко, «всё это надо понимать, когда публикуешь информацию или какие-либо данные. Чем меньше информации о человеке попадёт в Интернет, тем лучше, спокойнее и безопаснее для него. В частности, это правило касается тех, кто находится на государственной гражданской службе. Существуют определённые правила, рамки и деловой этикет, которые задают нормы поведения чиновника в публичном пространстве, включая соцсети, и это логично».

При этом, напомнил эксперт, «право на личную жизнь не отменяется, что может выражаться в личном общении с друзьями и близкими, переписках, и безусловно, такая информация должна быть неприкосновенной, за исключением предусмотренных законом случаев. Стоит также напомнить, что для обсуждения рабочих вопросов чиновникам необходимо использовать только специально предназначенную для этого защищенную инфраструктуру и сервисы».