ФАС выявила признаки картеля при поставке компьютеров для системы ГАС "Выборы"

17:21 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя — РАПСИ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело из-за возможного заключения антиконкурентного соглашения при участии в электронном аукционе ЦИКа на поставку системных блоков для системы ГАС «Выборы», говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Дело возбуждено по признакам нарушения закона о защите конкуренции в отношении компаний-поставщиков компьютерной техники — ООО «Бизнес компьютерс групп», ООО «АМИ-НЕТВОРК», ЗАО «КРОК инкорпорейтед», ООО «Супервэйв Групп», ЗАО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» и ООО «Производственная компания Аквариус».

По данным ФАС, аукцион проводился ФГКУ «Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации». В ходе его проведения, отмечает служба, из шести организаций, допущенных к участию в торгах, ценовые предложения были поданы только двумя организациями: ООО «Бизнес компьютерс групп» и ООО «Супервэйв Групп», которые снизили начальную цену контракта всего на 1%.

При этом, подчеркивает антимонопольное ведомство, российские производители ЗАО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» и ООО «Производственная компания Аквариус» отказались от подачи ценовых предложений несмотря на имеющиеся для них преференции, как для поставщиков российского оборудования.

«Анализ электронной переписки, полученной в ходе внеплановых проверок организаций, а также других документов и информации позволил нам прийти к выводу о наличии признаков заключения соглашения, направленного на поддержание цены контракта. Отдельное внимание антимонопольного ведомства вызвал отказ отечественных производителей от конкурентной борьбы, при том, что они могли рассчитывать на преференции со стороны заказчика», — сказал начальник управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев.