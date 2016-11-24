Рейтинг@Mail.ru
 
24/11/2016 01:32
Премия Рунета-2013

Происшествия/ Дела

Новости

Версия для печати

ФАС выявила признаки картеля при поставке компьютеров для системы ГАС "Выборы"

Теги: Антимонопольное право, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Москва, Россия
17:21 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя — РАПСИ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело из-за возможного заключения антиконкурентного соглашения при участии в электронном аукционе ЦИКа на поставку системных блоков для системы ГАС «Выборы», говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Дело возбуждено по признакам нарушения закона о защите конкуренции в отношении компаний-поставщиков компьютерной техники — ООО «Бизнес компьютерс групп», ООО «АМИ-НЕТВОРК», ЗАО «КРОК инкорпорейтед», ООО «Супервэйв Групп», ЗАО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» и ООО «Производственная компания Аквариус».

По данным ФАС, аукцион проводился ФГКУ «Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации». В ходе его проведения, отмечает служба, из шести организаций, допущенных к участию в торгах, ценовые предложения были поданы только двумя организациями: ООО «Бизнес компьютерс групп» и ООО «Супервэйв Групп», которые снизили начальную цену контракта всего на 1%.

При этом, подчеркивает антимонопольное ведомство, российские производители ЗАО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» и ООО «Производственная компания Аквариус» отказались от подачи ценовых предложений несмотря на имеющиеся для них преференции, как для поставщиков российского оборудования.

«Анализ электронной переписки, полученной в ходе внеплановых проверок организаций, а также других документов и информации позволил нам прийти к выводу о наличии признаков заключения соглашения, направленного на поддержание цены контракта. Отдельное внимание антимонопольного ведомства вызвал отказ отечественных производителей от конкурентной борьбы, при том, что они могли рассчитывать на преференции со стороны заказчика», — сказал начальник управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

ФАС выявила признаки картеля при поставке компьютеров для системы ГАС "Выборы"

17:21 23/11/2016 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело из-за возможного заключения антиконкурентного соглашения при участии в электронном аукционе ЦИКа на поставку системных блоков для системы ГАС «Выборы», говорится в сообщении антимонопольного ведомства.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Суд 13 декабря продолжит слушания по делу о незаконном референдуме

18:35 23/11/2016 Тверской суд Москвы 13 декабря продолжит слушания по существу уголовного дела в отношении журналиста РБК Александра Соколова, а также гражданских активистов Кирилла Барабаша и Валерия Парфенова и публициста Юрия Мухина, обвиняемых в организации деятельности экстремистской организации, передаёт корреспондент РАПСИ из зала суда

Судей предлагают лишать статуса за три отмененных решения

16:20 23/11/2016 Российских судей предлагают досрочно лишать статуса за три отмененных решения – соответствующий законопроект внес в Госдуму сенатор Сергей Калашников. Автор полагает, что подобная мера позволит снизить число неправосудных и несправедливых решений. В проекте уточняется, что речь идет о постановлениях, которые судья выносит единолично – на решения суда присяжных или вынесенных «тройкой» подобная норма распространяться не будет.

Расследование РАПСИ: как IKEA "платит" налоги в России

13:10 23/11/2016 В последние годы компания ИКЕА стала рекордсменом по количеству пройденных в России судов. В картотеке арбитражных дел зарегистрировано более 200 исков непосредственно к шведскому концерну. Общее количество судебных дел с его участием превысило 560. Вызывает недоумение, из-за чего у шведского производителя и продавца мебели могли возникнуть настолько большие проблемы с законом в России?

Мультимедиа

Видео: Тотальная слежка: как наблюдают за сетью и прослушивают телефоны
Инфографика: ДТП с участием детей в России
Инфографика: Падение вертолета Ка-52 на юго-востоке Москвы
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера