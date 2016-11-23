Рейтинг@Mail.ru
 
23/11/2016 21:30
Премия Рунета-2013

Происшествия/ Дела

Новости

Версия для печати

Фармкомпании снижают цены на лекарства по рекомендации антимонопольной службы

Теги: Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Россия
17:41 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя — РАПСИ. Владельцы и держатели регистрационных удостоверений лекарственных препаратов начали снижение цен в добровольном порядке, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Ранее антимонопольное ведомство опубликовало список из 48 препаратов, по которым в других странах мира были найдены цены ниже зарегистрированных в РФ предельных отпускных цен производителей. По данным ведомства, по состоянию на 21 ноября 2016 года по заявлениям компаний в государственном реестре предельных отпускных цен снижена стоимость 12 лекарственных препаратов.

"Сегодня снижены цены на 12 из 48 лекарственных препаратов, закупаемых в рамках программы "7 нозологий". По остальным препаратам антимонопольная служба ведет расследование причин превышения зарегистрированных в России предельных отпускных цен производителей над найденными ФАС России минимальными ценами в странах, а также готовит решения об отмене ранее согласованных ФСТ России цен на отдельные лекарственные препараты", — сказал начальник управления социальной сферы и торговли Тимофей Нижегородцев.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Фармкомпании снижают цены на лекарства по рекомендации антимонопольной службы

17:41 23/11/2016 Владельцы и держатели регистрационных удостоверений лекарственных препаратов начали снижение цен в добровольном порядке, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Суд 13 декабря продолжит слушания по делу о незаконном референдуме

18:35 23/11/2016 Тверской суд Москвы 13 декабря продолжит слушания по существу уголовного дела в отношении журналиста РБК Александра Соколова, а также гражданских активистов Кирилла Барабаша и Валерия Парфенова и публициста Юрия Мухина, обвиняемых в организации деятельности экстремистской организации, передаёт корреспондент РАПСИ из зала суда

Судей предлагают лишать статуса за три отмененных решения

16:20 23/11/2016 Российских судей предлагают досрочно лишать статуса за три отмененных решения – соответствующий законопроект внес в Госдуму сенатор Сергей Калашников. Автор полагает, что подобная мера позволит снизить число неправосудных и несправедливых решений. В проекте уточняется, что речь идет о постановлениях, которые судья выносит единолично – на решения суда присяжных или вынесенных «тройкой» подобная норма распространяться не будет.

Расследование РАПСИ: как IKEA "платит" налоги в России

13:10 23/11/2016 В последние годы компания ИКЕА стала рекордсменом по количеству пройденных в России судов. В картотеке арбитражных дел зарегистрировано более 200 исков непосредственно к шведскому концерну. Общее количество судебных дел с его участием превысило 560. Вызывает недоумение, из-за чего у шведского производителя и продавца мебели могли возникнуть настолько большие проблемы с законом в России?

Мультимедиа

Видео: Тотальная слежка: как наблюдают за сетью и прослушивают телефоны
Инфографика: ДТП с участием детей в России
Инфографика: Падение вертолета Ка-52 на юго-востоке Москвы
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера