Фармкомпании снижают цены на лекарства по рекомендации антимонопольной службы

17:41 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя — РАПСИ. Владельцы и держатели регистрационных удостоверений лекарственных препаратов начали снижение цен в добровольном порядке, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Ранее антимонопольное ведомство опубликовало список из 48 препаратов, по которым в других странах мира были найдены цены ниже зарегистрированных в РФ предельных отпускных цен производителей. По данным ведомства, по состоянию на 21 ноября 2016 года по заявлениям компаний в государственном реестре предельных отпускных цен снижена стоимость 12 лекарственных препаратов.

"Сегодня снижены цены на 12 из 48 лекарственных препаратов, закупаемых в рамках программы "7 нозологий". По остальным препаратам антимонопольная служба ведет расследование причин превышения зарегистрированных в России предельных отпускных цен производителей над найденными ФАС России минимальными ценами в странах, а также готовит решения об отмене ранее согласованных ФСТ России цен на отдельные лекарственные препараты", — сказал начальник управления социальной сферы и торговли Тимофей Нижегородцев.