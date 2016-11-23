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Возбуждено дело по факту нападения на машину адвоката Аграновского

Теги: Транспорт, Дмитрий Аграновский, Московская область, Россия
20:28 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Управление Министерства внутренних дел по городскому округу Электросталь возбудило уголовное дело по факту порчи кислотой автомобиля, принадлежащего адвокату Дмитрию Аграновскому, сообщил в среду РАПСИ сам Аграновский.

"Инцидент произошел в ночь с 20 на 21 октября в Электростали, принадлежащей мне машине причинен значительный ущерб. Это событие является очень неожиданным и ставит много вопросов с учетом того, что обычно я оставлял свой автомобиль в другом месте, а значит речь может идти о слежке за мной", - рассказал защитник и положительно охарактеризовал работу правоохранительных органов, прибывших на место происшествия.

Аграновский затруднился ответить, какие действия с его стороны могли послужить причиной для столь "недружественного акта", и кто может стоять за нападением на автомобиль.

"Долгов у меня нет, и за 20 лет адвокатской практики не было конфликтов или разногласий, которые могли бы повлечь за собой столь кардинальный способ их разрешения. Но у меня есть хобби - политика, на протяжении пяти сроков я являюсь депутатом представительного органа городского округа Электросталь, а также был кандидатом в депутаты на выборах в Мособлдуму. Возможно кто-то слишком серьезно относится к моему "хобби", и моя деятельность на ниве политики вызвала такую реакцию", - поделился своими соображениями адвокат.

Аграновский также отметил, что случившееся в ночь с 20 на 21 октября вызывало удивление и обеспокоенность у его однопартийцев из КПРФ и коллег по адвокатскому цеху.

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Возбуждено дело по факту нападения на машину адвоката Аграновского

20:28 23/11/2016 Управление Министерства внутренних дел по городскому округу Электросталь возбудило уголовное дело по факту порчи кислотой автомобиля, принадлежащего адвокату Дмитрию Аграновскому, сообщил в среду РАПСИ сам Аграновский.
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