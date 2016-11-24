Президент РФ подписал закон о поправках в федеральный бюджет на 2016 год

12:47 24/11/2016

МОСКВА, 24 ноя — РАПСИ. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на 2016 год, говорится на сайте партии "Единая Россия".

Согласно документу, доходы федерального бюджета в 2016 году с учетом принятых поправок составят около 13,4 триллиона рублей вместо утверждённых ранее 13,738 триллиона рублей. При этом расходы увеличатся на 304,3 миллиарда рублей — до 16,4 триллиона рублей.

Как заявлял ранее председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, в финансовый документ после первого чтения были внесены ряд поправок, которые в большинстве своем касались перераспределения средств в бюджете с целью повышения их эффективности. Среди главных расходов — средства, выделенные на подготовку к зимнему периоду социально значимых объектов, ликвидацию аварийного жилья и на строительство железной дороги в обход Украины.

Закон о внесении поправок в федеральный бюджет опубликован 24 ноября на официальном портале правовой информации.