Мэру Переславля-Залесского предъявлено обвинение

adminpz.ru

10:01 25/11/2016

МОСКВА, 25 ноя - РАПСИ, Диана Гуцул. Следствие предъявило обвинение мэру Переславля-Залесского Денису Кошурникову в превышении должностных полномочий главой органа местного самоуправления с причинением тяжких последствий, сообщили в пятницу РАПСИ в Следственном комитете РФ.

"Предъявлено обвинение по уголовным делам в отношении учредителя и генерального директора ООО «НТфарма» Рустама Атауллаханова и Евгения Султанова, а также мэра города Переславль-Залесский Дениса Кошурникова. Атауллаханов и Султанов обвиняются в растрате вверенного им имущества в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ), Кошурников – в превышении должностных полномочий главой органа местного самоуправления с причинением тяжких последствий (часть 3 статьи 286 УК РФ)", - уточнили в ведомстве.

Как следует из материалов дела, начиная с 2010 года, акционерное общество "Роснано" (100% акций которого находятся в собственности государства) инвестировало в ООО "НТфарма" более 1 миллиарда рублей для строительства на территории Переславского района Ярославской области фармацевтического производства вакцин и терапевтических биопрепаратов. Несмотря на заверения, что предприятие будет построено и запущено к сентябрю 2012 года, руководители проектной компании неоднократно переносили сроки сдачи объекта. Следствие установило, что работы по строительству фармпредприятия на протяжении многих лет не осуществляются, при этом денежные средства, полученные ООО "НТфарма" от АО "Роснано", были растрачены, в результате чего обещанный объект до сих пор не сдан. Также ведомство считает, что в 2011 году Атауллаханов и Султанов году приобрели у принадлежащей Кошурникову ООО "Протэкт" земельный участок с целью создать видимость проведения работ по реализации проекта. Указанный участок находится на территории Национального парка "Плещеево озеро", в связи с чем выдача разрешения на строительство без письменного согласования с Минприроды России была недопустима. Тем не менее, такое разрешение было выдано Кошурниковым, являвшимся на тот момент главой Переславского района.

Басманный суд Москвы заключил Кошурникова под стражу на 2 месяца, всего до 16 января. В виде домашнего ареста избрана мера пресечения в отношении Султанова, а Атауллаханов также заключен под стражу.