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Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать подарок ребенку на Новый год

Теги: Роспотребнадзор, Москва, Россия
12:37 25/11/2016

МОСКВА, 25 ноя — РАПСИ. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору подарка ребенку на Новый год.

Одними из самых распространенных подарков для детей на Новый год являются сладкие новогодние подарки, детские игры и игрушки, отметило ведомство. При выборе и формировании новогодних подарков для детей необходимо быть внимательными, их стоит приобретать в местах организованной торговли. При реализации новогодних наборов кондитерских изделий для детей, детских игр и игрушек должны быть соблюдены требования технических регламентов Таможенного союза, законодательства России в сфере защиты прав потребителей.

При выборе подарка следует обращать внимание на маркировку. По информации Роспотребнадзора, маркировка игрушек должна быть достоверной, проверяемой, четкой, легко читаемой, доступной для осмотра и идентификации. Маркировка и техническая документация, поставляемая в комплекте с игрушкой, выполняются на русском языке.

Родителям, которые хотят порадовать своих детей сладостями, необходимо проверять дату изготовления и состав новогоднего подарка. При покупке следует обратить внимание на этикетку, на которой изготовитель, фасовщик должен указать следующую информацию: масса, состав подарка (наименование входящих в него кондитерских изделий с указанием количества конфет, шоколадок, пачек, места изготовления), дата фасовки, срок и условия хранения, наименование, юридический адрес фасовщика (для принятия претензий от потребителей), пищевая ценность, нормативный документ, в соответствии с которым изготовлен продукт, наличие единого знака обращения продукции на рынке. Информацию для потребителя представляют непосредственно с пищевым продуктом в виде текста, условных обозначений и рисунков на потребительской таре, этикетке, листе-вкладыше. Текст информации для потребителя наносят на русском языке. Если внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями находится игрушка, она должна иметь упаковку, предназначенную для контакта с пищевыми продуктами.

Роспотребнадзор предупреждает потребителей о недопустимости продажи новогодних подарочных наборов кондитерских изделий, фасованных в подарочную упаковку без какой-либо маркировки, без информации для потребителей о наименовании и местонахождении изготовителя, о дате изготовления и сроках годности, о массе нетто, пищевой и энергетической ценности. Следует воздержаться от покупки обезличенных товаров, даже если их стоимость кажется привлекательной, так как велики риски приобретения некачественных товаров.

Управление Роспотребнадзора по Москве с 1 декабря по 20 декабря 2016 года проводит тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров, а также по действующим нормативным требованиям к этой категории товаров.

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Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать подарок ребенку на Новый год

12:37 25/11/2016 Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору подарка ребенку на Новый год.
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