Осужденный за убийство по неосторожности сын Мустафы Джемилева вышел на свободу

13:43 25/11/2016

МОСКВА, 25 ноя — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Сын депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева Хайсер Джемилев, осужденный российским судом за причинение своему знакомому смерти по неосторожности, освобожден из астраханской колонии, сообщил РАПСИ адвокат Николай Полозов.

Как пояснил защитник, последний день отбывания срока в колонии его клиента пришелся на выходной день (26 ноября), в связи с чем согласно нормам российского законодательства, Джемилев-младший вышел на свободу сегодня.

В феврале этого года Генеральная прокуратура РФ сообщала, что Джемилеву было отказано в условно-досрочном освобождении из-за отрицательной характеристики, отсутствия поощрений и четырех непогашенных взысканий.

Ранее присяжные сочли доказанным, что в мае 2013 года в крымском городе Бахчисарай Хайсер Джемилев во дворе своего дома из ружья нечаянно застрелил друга семьи Февзи Эдемова. Краснодарский краевой суд приговорил Джемилева-младшего к пяти годам лишения свободы за причинение смерти по неосторожности. Впоследствии Верховный суд России снизил наказание до трех с половиной лет, поскольку по статье «причинение смерти по неосторожности» истек срок давности.

Процесс привлек внимание российской общественности, поскольку отец обвиняемого долгое время (до 2013 года) возглавлял крымско-татарский меджлис, который претендует на роль органа национального самоуправления около 260 тысяч крымских татар. После того как Крым стал частью России Мустафе Джемилеву был запрещен въезд в республику на пять лет. Власти региона сослались на то, что своими действиями он способствовал разжиганию межнациональной розни.

Джемилев-младший также был заочно осужден Днепровским судом Киева к трем годам и восьми месяцам лишения свободы за те же деяния.