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Роспатент отклонил заявление японской Suzuki о регистрации бренда

Теги: Роспатент, Москва, Россия
14:42 25/11/2016

МОСКВА, 25 ноя — РАПСИ. Палата по патентным спорам подтвердила отказ в заявлении японской Suzuki Motor Corporation о регистрации товарного знака Ecstar в отношении товаров двух классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), говорится в материалах Роспатента.

Ранее Suzuki подала заявление на регистрацию словесного обозначения Ecstar в отношении товаров 1-го (химические продукты), 3-его (препараты для чистки, полирования) и 4-го (технические масла) классов МКТУ. Роспатент принял решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении товаров 1-го класса МКТУ.

Патентное ведомство отметило, что обозначение сходно до степени смешения со знаком Ixtar, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории РФ на имя французской Renault.

Suzuki не согласилась с решением Роспатента, полагая, что заявленное обозначение и противопоставленный знак фонетически, семантически и графически не сходны из-за наличия в них разной начальной части. Кроме того, японская компания заявила, что фактическая область применения сравниваемых обозначений различна, ввиду их использования в отношении товаров, имеющих различное функциональное значение.

Тем не менее палата отклонила возражение отметив, что знаки сходны фонетически и визуально.

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Роспатент отклонил заявление японской Suzuki о регистрации бренда

14:42 25/11/2016 Палата по патентным спорам подтвердила отказ в заявлении японской Suzuki Motor Corporation о регистрации товарного знака Ecstar в отношении товаров двух классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), говорится в материалах Роспатента.
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