Агрокомпании Белгородской области оштрафованы на 11,2 млн руб — ФАС

16:22 25/11/2016

МОСКВА, 25 ноя — РАПСИ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала агропромышленные компании Белгородской области на 11,2 миллиона рублей за соглашение, направленное на создание преимуществ при получении финансовых средств из Фонда продвижения в течение 2014 года, говорится в сообщении ведомства.

По данным ФАС, что между компаниями и Фондом продвижения продукции производителей Белгородской области было достигнуто устное соглашение, направленное на создание преимуществ при получении финансовых средств.

«Заключение и реализация этого соглашения привела к ограничению конкуренции на продовольственных рынках Белгородской области. Компании «Зеленая долина-Агро», молочной компании «Зеленая долина 2» и группе компаний «Зеленая долина» вынесены штрафы в размере 4,7 миллиона рублей, 6,5 миллиона рублей и 100 тысяч рублей соответственно. Также штраф в размере 100 тысяч рублей надлежит выплатить Фонду продвижения продукции производителей Белгородской области, корпорации «Развитие» и «Дирекции инвестиционного развития», — сказал замруководителя ФАС Андрей Цыганов.

Служба отмечает, что основанием для возбуждения административного дела и наложения штрафов стало решение, вынесенное ФАС по делу о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Правительства Белгородской области, Фонда продвижения продукции производителей региона и ряда хозсубъектов.