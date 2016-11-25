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Агрокомпании Белгородской области оштрафованы на 11,2 млн руб — ФАС

Теги: Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Москва, Россия
16:22 25/11/2016

МОСКВА, 25 ноя — РАПСИ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала агропромышленные компании Белгородской области на 11,2 миллиона рублей за соглашение, направленное на создание преимуществ при получении финансовых средств из Фонда продвижения в течение 2014 года, говорится в сообщении ведомства.

По данным ФАС, что между компаниями и Фондом продвижения продукции производителей Белгородской области было достигнуто устное соглашение, направленное на создание преимуществ при получении финансовых средств.

«Заключение и реализация этого соглашения привела к ограничению конкуренции на продовольственных рынках Белгородской области. Компании «Зеленая долина-Агро», молочной компании «Зеленая долина 2» и группе компаний «Зеленая долина» вынесены штрафы в размере 4,7 миллиона рублей, 6,5 миллиона рублей и 100 тысяч рублей соответственно. Также штраф в размере 100 тысяч рублей надлежит выплатить Фонду продвижения продукции производителей Белгородской области, корпорации «Развитие» и «Дирекции инвестиционного развития», — сказал замруководителя ФАС Андрей Цыганов.

Служба отмечает, что основанием для возбуждения административного дела и наложения штрафов стало решение, вынесенное ФАС по делу о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Правительства Белгородской области, Фонда продвижения продукции производителей региона и ряда хозсубъектов.

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Агрокомпании Белгородской области оштрафованы на 11,2 млн руб — ФАС

16:22 25/11/2016 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала агропромышленные компании Белгородской области на 11,2 миллиона рублей за соглашение, направленное на создание преимуществ при получении финансовых средств из Фонда продвижения в течение 2014 года, говорится в сообщении ведомства.
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