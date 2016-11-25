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Роспатент отказал швейцарской фирме в регистрации табачного бренда Marco Polo

Теги: Роспатент, Москва, Россия
17:38 25/11/2016

МОСКВА, 25 ноя — РАПСИ. Палата по патентным спорам подтвердила отказ швейцарской фирме Global Marketing and Distribution AG в заявлении о регистрации табачного бренда Marco Polo, говорится в материалах Роспатента.

Патентное ведомство отказало Global Marketing and Distribution AG в регистрации товарного знака, поскольку он является сходным до степени смешения с аналогичным брендом N.V. Sumatra Tobacco Trading Company.

Спорный товарный знак представляет собой объемное обозначение в виде упаковки для табачной продукции, включающее словесный элемент Marco Polo, выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки и расположенный на лицевой и боковых сторонах упаковки. Поле упаковки содержит элементы карты мира. Предоставление правовой охраны на территории РФ знаку испрашивалось в отношении товаров 34 класса МКТУ (табачная продукция).

Заявитель полагал, что противопоставленный товарный знак и бренд по международной регистрации не являются сходными до степени смешения, а их сосуществование на рынке возможно без риска ведения потребителей в заблуждение.

"Довод заявителя о наличии соглашения с правообладателем противопоставленного товарного знака о предоставлении правовой охраны рассматриваемому знаку в США, не может быть учтен, поскольку оно не распространяется на территорию РФ. Маркировка однородных товаров сходными знаками, принадлежащими разным производителям, обуславливает возможность смешения данных товаров в гражданском обороте", — говорится в материалах патентного ведомства.

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Роспатент отказал швейцарской фирме в регистрации табачного бренда Marco Polo

17:38 25/11/2016 Палата по патентным спорам подтвердила отказ швейцарской фирме Global Marketing and Distribution AG в заявлении о регистрации табачного бренда Marco Polo, говорится в материалах Роспатента.
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