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Генпрокуратура добивается возбуждения дела из-за премии главе Почты России

Теги: Прокуратура и следствие, Минкомсвязь, Москва, Россия
20:43 25/11/2016

МОСКВА, 25 ноя – РАПСИ, Олег Сивожелезов. Генеральная прокуратура России направила в Следственный комитет (СК) РФ для оценки в рамках уголовно-процессуального законодательства материалы проверки по факту получения генеральным директором ФГП «Почта России» Дмитрием Страшновым премии в размере 95,4 миллиона рублей, сообщается в пятницу сайте Генпрокуратуры РФ.

Как отмечает ведомство, в ходе проверки Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и подведомственных ему учреждений на предмет исполнения федерального законодательства был выявлен факт незаконной выплаты вознаграждения генеральному директору ФГУП «Почта России» Страшнову.

Генпрокуратура просит СК проверить наличие в действиях двух директоров департаментов Минкомсвязи РФ, принимавших решение о выплате премии, признаков преступления, предусмотренного статьёй 293 Уголовного кодекса РФ (халатность), а действия руководителя «Почты России» - на наличие признаков злоупотребления полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, согласно статье 201 УК РФ.

Как было установлено в ходе проверки, проведенной сотрудниками надзорного ведомства, по результатам финансово-хозяйственной деятельности ФГУП «Почта России» за 2014 год представители Минкомсвязи РФ в июне 2015 года согласовали выплату вознаграждения в размере 95,4 миллиона рублей Страшнову. Расчёт вознаграждения осуществлялся на основании представленных предприятием документов, в том числе о размере полученной в отчётном периоде чистой прибыли в объёме 1,2 миллиарда рублей. Генпрокуратура приводит данные, согласно которым сумма рассчитанного в соответствии с постановлением Правительства РФ вознаграждения директора ФГУП «Почта Россия» должна была составить всего 3,2 миллиона рублей.

Вместе с тем, проведенная прокурорами с привлечением специалистов проверка показала, что указанный размер прибыли предприятия образовался за счёт целевого финансирования его деятельности из федерального бюджета в сумме 5,4 миллиарда. рублей, что позволило перекрыть убытки «Почты России» в размере свыше 4 миллиардов рублей. При этом, госпредприятию не удалось достигнуть ряда финансовых показателей в соответствии с планом работы: так, например, показатель по инвестициям, направляемым на развитие организации, был выполнен лишь на 57%.

Надзорным ведомством также было установлено, что в нарушение требований законодательства заключённый между Минкомсвязи России и Страшновым трудовой договор не содержит положения об определении величины норматива вознаграждения руководителя, а кроме того договор не был согласован с Правительством РФ согласно установленному порядку.

Сегодня в ряде СМИ появились комментарии официального представителя Минкомсвязи, согласно которым в министерстве не согласны с доводами Генпрокуратуры о незаконности выплаты премии директору ФГУП «Почта России».

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Генпрокуратура добивается возбуждения дела из-за премии главе Почты России

20:43 25/11/2016 Генеральная прокуратура России направила в Следственный комитет (СК) РФ для оценки в рамках уголовно-процессуального законодательства материалы проверки по факту получения генеральным директором ФГП «Почта России» Дмитрием Страшновым премии в размере 95,4 миллиона рублей, сообщается в пятницу сайте Генпрокуратуры РФ.
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