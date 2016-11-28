Роспотребнадзор в 2016 году запретил ввоз 10 тыс тонн некачественных продуктов

© apgc.ru

10:45 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя - РАПСИ. Роспотребнадзор в этом году запретил ввоз на территорию России более 10,7 тысяч тонн некачественных и небезопасных пищевых продуктов, говорится в сообщении ведомства.

Запрет на ввоз на территорию РФ продукции обусловлен нарушением условий транспортировки, отсутствием сопроводительной документации, не позволяющей подтвердить происхождение, качество и безопасность продукции, отмечается в сообщении.

По итогам десяти месяцев 2016 года санитарно-карантинный контроль осуществлялся в 242 пунктах пропуска через государственную границу РФ.

С начала года в пунктах пропуска через государственную границу России с привлечением специалистов Роспотребнадзора досмотрено свыше 1,1 тысячи партий пищевых продуктов общим объемом более 49 тысяч тонн, при этом наибольшее количество грузов досмотрено на территории Приморского края, Санкт-Петербурга, Калининградской области, Псковской области, Ленинградской и Белгородской областей.

Одним из направлений деятельности Роспотребнадзора является осуществление санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу России, который направлен на предотвращение ввоза товаров, в том числе пищевых продуктов, представляющих опасность для населения.