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Роспотребнадзор в 2016 году запретил ввоз 10 тыс тонн некачественных продуктов

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Теги: Роспотребнадзор, Россия
10:45 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя - РАПСИ. Роспотребнадзор в этом году запретил ввоз на территорию России более 10,7 тысяч тонн некачественных и небезопасных пищевых продуктов, говорится в сообщении ведомства.

Запрет на ввоз на территорию РФ продукции обусловлен нарушением условий транспортировки, отсутствием сопроводительной документации, не позволяющей подтвердить происхождение, качество и безопасность продукции, отмечается в сообщении. 

По итогам десяти месяцев 2016 года санитарно-карантинный контроль осуществлялся в 242 пунктах пропуска через государственную границу РФ. 

С начала года в пунктах пропуска через государственную границу России с привлечением специалистов Роспотребнадзора досмотрено свыше 1,1 тысячи партий пищевых продуктов общим объемом более 49 тысяч тонн, при этом наибольшее количество грузов досмотрено на территории Приморского края, Санкт-Петербурга, Калининградской области, Псковской области, Ленинградской и Белгородской областей. 

Одним из направлений деятельности Роспотребнадзора является осуществление санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу России, который направлен на предотвращение ввоза товаров, в том числе пищевых продуктов, представляющих опасность для населения. 

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Роспотребнадзор в 2016 году запретил ввоз 10 тыс тонн некачественных продуктов

10:45 28/11/2016 Роспотребнадзор в этом году запретил ввоз на территорию России более 10,7 тысяч тонн некачественных и небезопасных пищевых продуктов, говорится в сообщении ведомства.
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