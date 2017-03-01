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Путин снял с руководящих постов сотрудников Управделами президента, МВД и ФСБ

Теги: Отставки и назначения, Российская академия наук (РАН), Владимир Путин, Москва, Россия
12:10 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя - РАПСИ. Президент России Владимир Путин освободил от должностей ряд сотрудников Управления делами главы государства, ФСБ, Минобороны и МВД, говорится в сообщении пресс-службы президента.

Константин Котенко освобожден от должности заместителя управляющего делами президента РФ – начальника Главного медицинского управления Управделами главы государства по собственному желанию. Президент своим указом освободил Александра Фисуна от должности начальника Главного военно-медицинского управления министерства обороны РФ по собственному желанию.

Кроме того, по этому же основанию освобожден Александр Савенков, занимавший должность заместителя министра внутренних дел РФ – начальника Следственного департамента МВД. Также освобожден от должности начальника Управления регистрации и архивных фондов Федеральной службы безопасности РФ генерал-лейтенант Василий Христофоров. Он уволен в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе.

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Путин снял с руководящих постов сотрудников Управделами президента, МВД и ФСБ

12:10 28/11/2016 Президент России Владимир Путин освободил от должностей ряд сотрудников Управления делами главы государства, ФСБ, Минобороны и МВД, говорится в сообщении пресс-службы президента.
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