СК рассказал, как часто и в каких случаях просит об аресте подозреваемых

flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru

12:43 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя – РАПСИ, Диана Гуцул. Следственные органы ходатайствуют перед судами об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу лишь в 20-25% случаях и только когда речь идет о тяжких и особо тяжких преступлениях, такую статистику озвучили в ведомстве в понедельник.

В Следственном комитете РФ проанализировали практику избрания меры пресечения в виде заключения под стражу фигурантам уголовных дел.

«Статистика свидетельствует, что заключение под стражу избирается следователями в отношении всего 20-25% обвиняемых в совершении, как правило, тяжких и особо тяжких преступлений. При этом 10 лет назад арест применялся чаще. Так, если в 2006 году из 187 477 лиц, уголовные дела в отношении которых были направлены в суд следователями прокуратуры, под стражей содержались 47 232 обвиняемых, или каждый четвертый, то для сравнения – в 2015 году из 116 849 обвиняемых по направленным в суд уголовным делам следователями СК России под стражей в период следствия содержались 26 252 обвиняемых, то есть уже почти каждый пятый», – сообщает ведомство.

По наблюдениям СК, постепенное снижение количества решений об аресте обвиняемых на стадии предварительного следствия происходит с 2009 года.

«В большинстве случаев суды, рассматривая ходатайства следователей об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, удовлетворяют их, что свидетельствует об обоснованности принимаемых следователями решений. Отклоняется судом не более 4-6% таких ходатайств. При этом были случаи, когда не избрание меры пресечения приводило к негативным последствиям. Начиная с 2008 года и по сей день, скрылись от следствия 185 обвиняемых, в отношении которых суд отклонил ходатайства об аресте. Из них 25 человек, находясь в розыске, вновь совершили преступления», – рассказывает СК.

Как следует из сообщения, следственными органами в 60 раз чаще стала применяться альтернативная мера пресечения – домашний арест. Если в 2008 году эта мера пресечения была применена лишь к 29 лицам, то в 2015 году под домашним арестом содержались уже 1 878 обвиняемых. «Кстати, статистика свидетельствует и о том, что даже в отношении обвиняемых по статьям УК РФ, предусматривающим в качестве наказания лишение свободы, следственные органы зачастую до суда избирают более мягкие меры пресечения», – отмечают в СК.

Из представленного СК документа также следует, что в 2015 году следователями и дознавателями всех правоохранительных органов РФ в суд были направлены уголовные дела по обвинению 1 миллиона 58 тысяч лиц, из которых 136 тысяч обвиняемых содержались под стражей. В то же время 90 512 подсудимых, находившихся в период предварительного и судебного следствия на свободе, взяты под стражу в зале суда в связи с назначением наказания в виде реального лишения свободы. «Чаще всего заключение под стражу как мера пресечения избиралась в отношении лиц, совершивших преступления против жизни и здоровья. Вторая по распространенности категория уголовных дел, по которым избиралась указанная мера пресечения – дела о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Это говорит о том, что тяжесть совершенного преступления являлась наиболее распространенным обстоятельством, обосновывающим необходимость содержания подозреваемого или обвиняемого в изоляции от общества на период расследования», - сообщают в СК.

Ведомство указывает на то, что в последнее время сохранилась тенденция к увеличению доли лиц, заключенных под стражу по делам о преступлениях против государственной власти.