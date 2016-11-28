"Аэрофлот" выступил против сохранения бесплатной нормы провоза багажа

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14:47 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя — РАПСИ. ПАО «Аэрофлот» не согласно с предложением Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) о необходимости сохранить обязательное включение в стоимость авиабилетов на рейсы российских авиакомпаний тарифа на перевозку не менее 10 кг багажа, говорится в сообщении перевозчика.

«Несмотря на то, что головная компания Группы, ПАО «Аэрофлот», не планирует вводить на своих рейсах безбагажные тарифы, руководство авиакомпании категорически не согласно с позицией АЭВТ, которое препятствует гармоничному развитию гражданской авиации России, тормозит рост мобильности российских граждан и не является общей позицией всех авиаперевозчиков страны», — отмечается в сообщении.

Данное предложение, по мнению «Аэрофлота», «не отвечает современным тенденциям развития мировой гражданской авиации, не учитывает интересов тех пассажиров, которые путешествуют без багажа, но при этом оплачивают его перевозку». И, кроме того, заявление АЭВТ нельзя рассматривать как консолидированную позицию всех российских авиаперевозчиков. На сегодняшний день в ассоциацию не входят ни компания «Аэрофлот», ни ее дочерние авиакомпании «Россия», «Победа», «Аврора», которые совокупно обслуживают около 50% авиапассажиров в РФ, считает перевозчик.

«Самое главное, предложение АЭВТ создает препятствие на пути развития в России модели лоукост-перевозок и направлено исключительно на лоббирование интересов традиционных авиаперевозчиков, опасающихся конкуренции с компаниями-лоукостерами», - говорится в сообщении. «Аэрофлот» напомнил, что «благодаря появлению в России полноценного лоукостера, авиакомпании «Победа», как минимум 15% российских пассажиров в 2015 году впервые в жизни смогли позволить себе путешествие на самолете». Средний тариф «Победы» на 20-50% ниже тарифов традиционных перевозчиков.

По информации «Аэрофлота», «введение безбагажных тарифов позволит снизить базовую цену билетов на рейсы авиакомпании «Победа» минимум еще на 20%. Сейчас в тариф включен провоз 10 кг багажа в багажном отсеке, хотя около 40% пассажиров лоукостера правом провоза минимального багажа не пользуются, но вынуждены оплачивать эту услугу».